Dynamos Leihgabe Jeremejeff wechselt von Twente Enschede in seine Heimat

Dresden. Dynamo Dresden hat Alexander Jeremejeff verkauft. Der Mittelstürmer unterschrieb einen Dreijahresvertrag bei seinem Göteborger Heimatverein BK Häcken. „Välkommen hem", twitterte der schwedische Erstligist am Silvestertag. Die Sportgemeinschaft hatte den Transfer des 27-Jährigen, der bei seiner Leihstation Twente Enschede nur Bankdrücker war, unterdessen auch am Neujahrsmorgen noch nicht bestätigt.

Jeremejeff blieb unter den Erwartungen

Jeremejeff war im Sommer 2019 vom BK Häcken zum damaligen Zweitligisten an die Elbe gewechselt, wo bereits sein Landsmann Linus Wahlqvist spielte, und unterschrieb einen bis 2022 gültigen Vertrag. Steuerte der Angreifer bei seiner ersten Auslandsstation in der Hinrunde vier Tore und zwei Vorlagen bei, verlor er in der zweiten Saisonhälfte unter Trainer Markus Kauczinski seinen Stammplatz und kam zu keinem Scorerpunkt mehr.

Am Ende stand Dynamos Abstieg aus der 2. Bundesliga in Liga drei. Insgesamt war der 1,92-Meter-Mann in seinen 24 Pflichtspielen für die Sachsen unter den Erwartungen geblieben und selbst auch wechselwillig, ließ sich aufgrund seines deutlich gesunkenen Marktwerts aber nicht für die erhoffte Summe verkaufen. Deshalb verlieh ihn die SGD Anfang August an Twente Enschede.

Doch bei dem niederländischen Erstligisten brachte es Jeremejeff nur zu zehn Kurzeinsätzen und einem Treffer, weil er im Kampf um den Stammplatz nicht an dem aus Amsterdam ausgeliehenen Brasilianer Danilo vorbeikam. Der aktuelle Tabellensiebente Twente hatte sich sogar eine Kaufoption gesichert. Jetzt allerdings endete der eigentlich bis 30. Juni 2021 gültige Leihvertrag vorfristig.

Der Mittelstürmer will Meister werden

Nun will Jeremejeff im Fußballoberhaus seines Heimatlandes an alte Erfolge anknüpfen. In der Allsvenskan, deren Saison im Sommerhalbjahr stattfindet und die somit noch bis April pausiert, war er mit Malmö 2016 und 2017 Meister geworden. Zudem feierte er mit dem BK Häcken Anfang 2016 den Pokalsieg. Auch bei seiner Rückkehr hat er sich nun hohe Ziele gesetzt.

„Ich komme nach Hause, um den schwedischen Meisterschaftstitel zu holen. Nichts anderes steht auf der Tagesordnung“, wurde Alexander Jeremejeff in einer Vereinsmitteilung zitiert. Nach dem für ihn sportlich enttäuschend verlaufenen Jahr 2020 wollte der in Kungsbacka bei Göteborg geborene Profi, der im Sommer Vater geworden war, mit seiner Familie zurück in die Heimat.