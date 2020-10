Dynamo Dresdens mäßige Momentaufnahme

Dresden. Sicher, die 1:2-Heimniederlage gegen Zwickau war nur eine Momentaufnahme. Doch nach sechs Spieltagen in der 3. Fußball-Liga lässt sich sagen, dass Dynamo Dresden weder spielerisch absolut überzeugen, noch in einem Maße punkten konnte, das die Schwarz-Gelben auf Aufstiegskurs bringt. In dem engen Gesamtklassement ist die nach dem Abstieg im Sommer runderneuerte Mannschaft derzeit Achter – unter den immerhin schon drei Siegen war mindestens einer, der sehr glücklich zu Stande kam.

„Wir sind den Beweis noch schuldig, dass wir über den Anderen stehen. Wir haben uns auch nie als der Superfavorit gesehen, dazu haben uns Andere gemacht. Dinge müssen erarbeitet und erkämpft werden. Auf diesem Weg sind wir und machen Dinge gut, können aber noch einiges besser machen“, schätzt Cheftrainer Markus Kauczinski die Situation ein. Auch beim Tabellennachbarn FC Ingolstadt, der bei zwei geschossenen Toren mehr die gleiche Punkteausbeute aufweist stehe morgen (14 Uhr) wieder ein Spiel auf Augenhöhe an.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zur Niederlage gegen Zwickau Die SG Dynamo Dresden verliert das freundschaftliche Derby gegen den FSV Zwickau mit 1:2. ©

Viel Zeit war im Vorfeld nicht, um die schwache Leistung vom Sachsenderby auszuwerten. Dennoch gibt es wichtige Erkenntnisse: „Wenn wir den letzten Ball genauer spielen oder eine bessere Positionierung in der Box haben, spielen wir uns vielleicht ein paar mehr Chancen heraus. Das fehlt uns aktuell, das haben wir aber klar analysiert, auch mit Video, wo noch welche Räume sind. Das haben wir natürlich auch versucht, direkt auf dem Trainingsplatz umzusetzen. Einige Jungs haben noch persönlich an ein paar Sachen gearbeitet. Das zeigt einfach, dass es in der Truppe stimmt, dass wir gewillt sind, das besser zu machen und am Wochenende eine Antwort zu zeigen“, sagt Tim Knipping.

Es fehlen die Tore

Der erfahrene Innenverteidiger stellt aber auch eine Forderung an das Umfeld: „Es darf auch alles nicht zu negativ gesehen werden. Wir müssen einfach eine gute Grundstimmung haben, an einzelnen Problemen arbeiten und dann bin ich auch guter Dinge, denn die Mannschaft hat die Qualität, dass wir das auch wieder in positive Ergebnisse umwälzen.“

Die fehlende Kontinuität in der Viererkette – einzig Kapitän Sebastian Mai absolvierte alle Spiele, auf allen anderen Positionen gab es mehrere Wechsel – spielt für Knipping keine Rolle: „Wir hatten genug Testspiele, wo jeder auf jeder Position gespielt hat. Von daher darf das keine Ausrede dafür sein, ob man mal ein Tor fängt oder nicht.“ Die eigentliche Baustelle ist aber auch die Offensive: Nur vier Mannschaften in der Liga haben weniger Tore auf dem Konto als Dynamo.