Dynamo Dresdens Michael Akoto will beim FC St. Pauli Geschichte schreiben

Dresden. Am Sonntag wird er 24 Jahre alt, doch zum Feiern bleibt erst einmal wenig Zeit, denn Michael Akoto muss ab 13.30 Uhr mit Dynamo Dresden beim Tabellenzweiten FC St. Pauli ran. Der Neuzugang vom FSV Mainz 05 hat bei den Schwarz-Gelben bislang einen guten Eindruck hinterlassen, viel gespielt. In Hamburg möchte der Deutsch-Ghanaer an seine starke Leistung gegen Werder Bremen anknüpfen. Gelingt das nicht nur ihm, sondern allen Dresdnern, kann vielleicht nach dem Spiel doppelt gefeiert werden.

SPORTBUZZER: Glückwunsch zu einer starken Leistung beim 3:0 gegen Bremen! Jetzt konnten Sie ja doch wieder als Innenverteidiger glänzen, obwohl Sie bisher bei Dynamo mehr als Außenverteidiger eingesetzt wurden. Zufrieden? Akoto: Ja. Ich bin als Innenverteidiger geholt worden, aber der Trainer hat mich aufgrund meiner Variabilität eben zunächst anders eingesetzt. Und ich muss sagen, ich hatte mich auch schon etwas in die Position des Rechtsverteidigers verliebt. Ich sehe es als Vorteil, in der Defensive mehrere Positionen spielen zu können – dadurch erhöhen sich meine Chancen, viele Partien machen zu können und kontinuierlich besser zu werden.

Alexander Schmidt hat mehrfach betont, dass er Ihr Tempo nutzen möchte. Wie schnell sind Sie über 100 Meter? Oh, das weiß ich nicht. Über die 100 Meter bin ich das letzte Mal in der 9. Klasse gemessen worden. In Mainz oder bei Dynamo haben wir im Training Sprinttests über 30 Meter gemacht, da liege ich so bei Werten um die 3,95 Sekunden.



Wer ist da von den Dresdnern noch vor Ihnen? „Ransy“ (Ransford-Yeboah Königsdörffer/d. Red.) ist sehr schnell, auch „Agy“ (Agyemang Diawusie/d. Red.) ist schneller. Mit „Sohle“ (Michael Sollbauer/d. Red.) bin ich in etwa gleichauf.

Sieben Einsätze in acht Spielen, sechsmal davon in der Startelf – keine schlechte Bilanz für einen Einstieg beim neuen Verein. Haben Sie das so erwartet? Nein, das war auch für mich überraschend. Ich bin natürlich umso glücklicher, dass mir das Trainerteam das Vertrauen schenkt und mich so häufig aufstellt.

Einmal haben Sie als Linksverteidiger gespielt, dreimal als Innenverteidiger und viermal als Rechtsverteidiger. Ihr großes Vorbild, Michael Essien, ist defensiver Mittelfeldspieler. Wäre das nicht auch noch eine reizvolle Position für Sie? Ja, diese Position habe ich in Mainz schon gespielt, aber noch nicht auf diesem hohen Niveau. Sie macht wirklich Spaß, ich würde daher nicht Nein sagen, wenn die Trainer mich fragen würden. Aber wie gesagt: Da habe ich wenig Erfahrung.

Ex-Dynamo Giuliano Modica, ein guter Freund von Ihnen und in Mainz aktiv, hat Ihnen zum Wechsel nach Dresden geraten. Hat er zu viel versprochen? Nein, auf gar keinen Fall. Alles, was „Mokki" damals gesagt hat, stimmt. Er hat gesagt, dass Dresden eine schöne Stadt ist und der Verein einen schnell begeistert. Die Fans sind überragend und sorgen für eine enorme Stimmung. Ich kann in allen Punkten nur bestätigen, was er gesagt hat. Ich bin einfach sehr glücklich, dass es mit dem Wechsel hierher geklappt hat.

Wie oft haben Sie noch Kontakt? Wir haben uns erst gestern geschrieben, sind noch regelmäßig im Austausch. Er schaut ab und zu meine Spiele. Wenn die Möglichkeit besteht, schaue ich seine Spiele. Dann gibt es auch abseits des Fußballs einige Themen, über die wir reden.

Wie haben Sie sich in Dresden abseits der Mannschaft eingelebt? Das klingt ja rein fußballerisch schon fast nach einer Wohlfühloase, in die Sie gekommen sind. Was machen Sie nach dem „Dienst“? Das ist unterschiedlich. Ab und zu ist es so, dass ich tatsächlich mit einigen Jungs aus der Mannschaft unterwegs bin, mit ihnen etwas unternehme oder etwas essen gehe. Aber man verbringt schon sehr viel Zeit auf dem Trainingsgelände. Wenn du dann nach Hause kommst, bist du müde, verbringst die Zeit dann oft dort, um dich auszuruhen und am nächsten Tag frisch zu sein.

Was machen Sie, wenn Fußball mal gar keine Rolle spielt? Wenn wir mal ein paar Tage frei haben, fahre ich nach Hause, zu den Menschen in der Heimat, in Wiesbaden. Ich möchte meine Kontakte zu Familie und Freunden pflegen.

Jetzt geht es ans Millerntor, kein Stadion wie jedes andere. Waren Sie schon mal da? Ich war wirklich noch nie dort, aber St. Pauli habe ich auf Sky schon verfolgt. Ich freue mich sehr drauf, das ist ein geiler Gegner, eine super Mannschaft. Sie haben viel Qualität. Und als Sportler will man sich ja mit guten Sportlern messen. Deswegen ist die Vorfreude auf jeden Fall da.

Dynamo hat in Hamburg noch nie gewonnen. Schreiben Sie gern Geschichte? Ja, das gibt uns auch der Trainer mit und lebt es vor: Wir fahren nirgendwo hin, um freiwillig Punkte abzugeben. Jedes Spiel, das wir haben, wollen wir auch gewinnen – egal gegen welchen Gegner. Deswegen spielt man doch Fußball. Wenn es am Wochenende eine Möglichkeit gibt, Geschichte zu schreiben, dann würden wir das liebend gern machen.

St. Pauli ist mit vier Heimsiegen gestartet, hat den eigenen Startrekord in der Liga eingestellt und kann ihn nun gegen Dynamo ausbauen. Wie beeindruckt ist man bei Dynamo von den Kiezkickern in deren aktueller Verfassung? Um ehrlich zu sein, haben wir da gar nicht großartig darüber geredet. Wir haben geschaut: Was lief im letzten Spiel gut, was können wir verbessern, was optimieren? Wir versuchen, an den Schrauben zu drehen, an denen wir drehen müssen, und wollen uns weiterentwickeln, um jedes Spiel mit breiter Brust oder zumindest mit gutem Gewissen anzugehen.