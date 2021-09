Dynamo Dresdens Michael Sollbauer will erneut Bremens Marvin Ducksch stoppen

Dresden. Vor ein paar Wochen hat er schon einmal gegen Marvin Ducksch gespielt, da konnte sich der Stürmer nicht groß in Szene setzen. Damals gewann Michael Sollbauer mit Dynamo Dresden im Rudolf-Harbig-Stadion mit 2:0 gegen Hannover 96, den Ex-Verein von Ducksch. Der war damals schon ein Thema bei Werder Bremen, wechselte später auch an die Weser und trifft nun gleich wieder auf Sollbauer & Co., die den Erstliga-Absteiger an diesem Sonntag um 13.30 Uhr an der Lennéstraße erwarten. Dynamos Innenverteidiger freut sich auf das Wiedersehen mit Bremens Sturmtank, er ist nach dem letzten Vergleich zuversichtlich, dass es auch diesmal gut für ihn läuft. Anzeige

“Ich konnte schon einmal gegen ihn spielen. Da ist es natürlich gut, im Vorfeld zu wissen, wie es sich auf dem Platz angefühlt hat. Und es ist natürlich gut, mit einem Erfolgserlebnis in dieses Spiel zu gehen. Das ist ganz klar”, sagt der Kärntner. Der 31-Jährige weiß aber auch, dass der Neu-Bremer “ein torgefährlicher Stürmer” ist, “wir werden versuchen, ihn - so weit es geht - aus dem Spiel zu nehmen”. Gemeinsam mit seinem Mitspieler in der Innenverteidigung, Kapitän Sebastian Mai, wird Sollbauer hart arbeiten, um dem 27 Jahre alten Ducksch (vier Saisontore) keinen Raum zu lassen.

Dynamo Dresdens Verteidiger Michael Sollbauer über Werder Bremen

Dass Mai in der anstehenden Partie auf seinen jüngeren Bruder Lars Lukas trifft, dass sei vorab kein allzu großes Thema in der Mannschaft gewesen, versichert Sollbauer. Der Dynamo-Neuzugang vom FC Barnsley erklärt zwar, dass er mit dem Älteren der Gebrüder Mai mal ein paar Worte dazu unter der Woche gewechselt habe, “aber wir wollen das nicht an die große Glocke hängen”. Das Duell sei sicher etwas Besonderes, aber “Basti” habe ihm versichert, er habe schon mehrmals gegen seinen jüngeren Bruder gespielt, spüre diesbezüglich keine besondere Nervosität. “Er ist professionell, abgeklärt genug. Das werden sie beide sein, da sie ja mit der Situation umgehen müssen”, glaubt Sollbauer.