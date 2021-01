Dynamo Dresdens neuer Geschäftsführer Wehlend: „Will kein falscher Prophet sein“

Dresden. Dynamo Dresdens neuer kaufmännischer Geschäftsführer Jürgen Wehlend will den sächsischen Fußball-Club langfristig zurück in die Bundesliga führen. „Wir haben einen Traum, der heißt, irgendwann wieder Bundesliga zu spielen und durch Europa zu fahren“, erklärte der 55 Jahre alte Kaufmann bei seiner Vorstellung am Montag in der Walter-Fritzsch-Akademie. Er dämpfte aber zu große Erwartungen. „Ich habe aber keinen Zauberstaub und möchte auch keiner der falschen Propheten sein.“ Anzeige

Wehlend folgt auf Michael Born, der Anfang September mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden worden war. „Wir sind in vielen Bereichen vorangekommen, sind gewachsen. Was sich nicht mitentwickelt hat, ist die Struktur der Organisation“, erklärte Dynamos Aufsichtsratsvorsitzender Jens Heinig. „Wir hoffen, dass wir mit Herrn Wehlend einen gefunden haben, der uns in diesen Dingen unterstützen kann.“ In Dresden unterschrieb Wehlend einen Kontrakt bis zum 31. Dezember 2023.