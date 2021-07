Dynamo Dresdens neuer Keeper Mitrjuschkin: "Jeder kennt Tschertschessow"

"Respektvoll miteinander umgehen"

Mitrjuschkin wechselte von Fortuna Düsseldorf in die sächsische Landeshauptstadt. Dort tritt der 1,89 Meter große Torwart in große Fußstapfen. Denn er ist der zweite Russe im Dynamo-Tor. Der jetzige russische Auswahltrainer Stanislaw Tschertschessow hütete den Dresdner Kasten zwischen 1993 und 1995 in der Bundesliga. "Jeder kennt Stanislav Tschertschessow. Das macht es natürlich auch für mich interessant", antwortete Mitrjuschkin auf die Frage, was er mit Dresden verbindet.