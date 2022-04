Dynamo Dresdens neues Verhältnis zum SSV Jahn Regensburg

Dresden. Es mutet schon ein wenig seltsam an, aber sportlich hat der einst wenig beachtete SSV Jahn Regensburg aus der beschaulichen Oberpfalz den großen Traditionsverein Dynamo Dresden aus Sachsens Landeshauptstadt überholt. Wenn beide Mannschaften am Sonnabend (13.30 Uhr) im Harbig-Stadion aufeinandertreffen, dann sind die Rollen anders verteilt als in vielen Jahren zuvor. Anzeige

Die Gäste aus der Domstadt reisen nicht mehr als sicherer Punktelieferant zum achtfachen DDR-Meister, sondern als Favorit. Sie haben in der Zweitliga-Tabelle als Zehnter satte neun Punkte Vorsprung auf die Dresdner und können schon mit einem Zähler beim Drittletzten den Klassenerhalt perfekt machen. Dynamo indes zittert um den Relegationsplatz, könnte den bei einer Niederlage und einer weiteren danach in Karlsruhe am letzten Spieltag im Derby gegen Aue noch verlieren.

Die SGD ist mit einer öffentlichen Übungseinheit in die Trainingswoche vor dem Heimspiel gegen Jahn Regensburg gestartet. Vor etwa 50 Kiebitzen standen Ballzirkulation und aggressives Gegenpressing auf dem Programm. 🏋️‍♂️👉 https://t.co/lZzmLP6pUv #sgd1953 pic.twitter.com/QZYOVOa3rp — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) 25. April 2022

Dynamo-Fans wird es schwer fallen, das zu akzeptieren, aber die Kräfteverhältnisse zwischen dem SSV Jahn aus der 152.000-Einwohner-Stadt an der Donau und der SG Dynamo aus dem gut dreieinhalbmal größeren Elbflorenz haben sich verschoben. Der SSV Jahn spielt das vierte Jahr in Folge in der 2. Bundesliga und hat das fünfte so gut wie sicher. Der aufstrebende Club, der 2015 vom alten Jahnstadion an der Prüfeningerstraße im Westenviertel nach Oberisling in eine moderne Arena (15.200 Plätze) umzog, müsste schon alle seiner drei noch ausstehenden Spiele verlieren, Dynamo alle drei gewinnen, um noch abzusteigen. Daran glaubt keiner, denn zu stabil präsentierte sich das Team von Trainer Mersad Selimbegovic in dieser Saison. Zwar konnte die Mannschaft nicht an die starke Hinrunde anknüpfen, als die Truppe bis Ende November als Aufstiegskandidat galt, doch nach einer Durststrecke über den Jahreswechsel fingen sich die Jahn-Profis wieder und verloren von den letzten sechs Spielen nur das am vergangenen Wochenende, als es zu Hause ein 2:4 gegen den Hamburger SV gab.

Dreier wäre immens wichtig

Dynamo, das sich nach dem Wiederaufstieg im Vorjahr verzweifelt gegen den Wiederabstieg stemmt, tat sich schon im Hinspiel gegen die Oberpfälzer schwer. Am 26. November unterlag die auch gut in die Spielzeit gestartete schwarz-gelbe Elf in Regensburg mit 1:3. Christoph Daferner (47.) mit seinem ersten Auswärtstor der Saison konnte zwar Benedikt Sallers 1:0 (34.) ausgleichen, aber Kaan Caliskaner (80.) und Charalampos Makridis (82.) schossen die Sachsen ab. Ein bitteres Ergebnis für den damaligen SGD-Trainer Alexander Schmidt, der auch schon einmal für die Regensburger gearbeitet und sich daher extra viel vorgenommen hatte.