Dynamo Dresdens Neuzugang Akoto: „,Mokki‘ ist für mich wie ein großer Bruder“

Heilbad Heiligenstadt. Giuliano Modica war 2016/17 Stammkraft in der Abwehr von Dynamo Dresden, damals wie heute frisch in die 2. Bundesliga aufgestiegen. In den vergangenen Jahren verdiente der Deutsch-Argentinier in der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05 seine Brötchen. Im dortigen Regionalliga-Team spielte er Seite an Seite mit Michael Akoto. Der 23-Jährige ist Dynamos fünfter Neuzugang in diesem Sommer – und will nun auch in Dresden in Modicas Fußstapfen treten.

