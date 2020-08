Dynamo Dresdens Neuzugang Paul Will auf Mission Titelverteidigung

Heilbad Heiligenstadt. Es war ein lockerer Auftakt, den Paul Will am Sonnabendvormittag hatte. Am Tag nach der 0:1-Testspielniederlage gegen Eintracht Braunschweig stand im Trainingslager in Heilbad Heiligenstadt die Regeneration im Vordergrund. Dazu gehörten auch ein paar Runden Fußballtennis in Turnierform, wobei der 21-Jährige gleich sein technisches Können bewies und sich in einem der Endspiele gegen Sebastian Mai durchsetzte.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zu Paul Wills ersten Dynamo-Trainingseinheiten Dynamos Neuzugang Paul Will, frisch vom FC Bayern München gekommen, hat am Sonnabend erstmals mit der Mannschaft trainiert. ©

Erst kurz vor Trainingsbeginn hatten die Schwarz-Gelben Paul Will als ihren 13. Neuzugang in diesem Sommer präsentiert. Der defensive Mittelfeldspieler wechselte von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München, wo sein Vertrag noch bis 2021 galt, für eine Ablösesumme in unbekannter Höhe zu den Schwarz-Gelben, bei denen er ein Arbeitspapier bis 2023 unterzeichnete und die Rückennummer 28 von Baris Atik übernimmt.

Paul Will drückt Bayern gegen Paris die Daumen

Mit den Bayern-Bubis war er 2019 aus der Regionalliga in die 3. Liga aufgestiegen und dort auf Anhieb Meister geworden. „Ich habe sie verlassen, weil es Zeit war, den nächsten Schritt zu machen. Das kann ich hier deutlich besser als dort“, ist er überzeugt, denn als zweite Mannschaft eines Proficlubs sind die Münchner nicht aufstiegsberechtigt in die 2. Bundesliga. „Hier haben wir den großen Traum aufzusteigen. Der Club ist ambitioniert, genauso wie ich, nach oben zu gehen“, sagt Paul Will über seinen neuen Arbeitgeber.

DURCHKLICKEN: Dynamos Zu- und Abgänge im Sommer 2020 Der Kader von Dynamo Dresden bleibt (natürlich) nicht unverändert. Folgende Zugänge zur Saison 2020/21 stehen bereits fest. ©

Sein persönliches Ziel lautet also: „die Mission Titelverteidigung. Das macht es noch mal ein bisschen schöner, da ist der Reiz ein bisschen größer.“ Sicher hilfreich für eine erneute Punktlandung auf Rang eins der Abschlusstabelle in der 3. Liga ist das vielzitierte Bayern-Gen, das er sich in München aneignete. „Der Erfolgshunger. Dass du immer den Druck hast, alle Titel zu holen. Den absoluten Ehrgeiz von allen Spielern und auch vom Verein nimmt man schon mit“, berichtet Paul Will.

Im Starensemble des Rekordmeisters kam er zwar zu keinem Einsatz, schaffte es aber zweimal in den Kader für ein Bundesligaspiel und einmal sogar in den Champions-League-Kader: vor zwei Jahren ausgerechnet in Lissabon, wo der FCB an diesem Sonntag gegen Paris Saint-Germain das Finale der Königsklasse bestreitet. Seinem Ex-Club drückt Paul Will natürlich die Daumen und sieht ihn in der Favoritenrolle, da das Team einen besonnenen Eindruck gemacht habe. „Das hat bei PSG nicht ganz so gewirkt. Dort ist die Euphorie sehr groß, weil sie das erste Mal im Finale und so weit gekommen sind. Das könnte ein Vorteil für Bayern sein“, meint Paul Will.

Von 2015 bis 2018 bei Kaiserslautern

Bei der Sportgemeinschaft traf er nun den ebenfalls neuverpflichteten Linksverteidiger Jonathan Meier wieder, mit dem er bis vor einem Jahr zusammen bei der FCB-Reserve gekickt hatte. „Klar macht es das leichter. aber ich glaube generell, dass es leicht ist, in die Mannschaft reinzukommen. Es ist eine Supertruppe“, schildert Paul Will, der natürlich auch Sebastian Mais Bruder Lars-Lukas vom FC Bayern kennt, seine ersten Eindrücke.

Auf seiner Position im defensiven Mittelfeld der SGD hat er aber mit Routinier Marco Hartmann und dem erfahrenen Neuzugang Yannick Stark enorme Konkurrenz im Kampf um den Stammplatz, die beide sogar Kandidaten fürs Kapitänsamt sind. „Ich kann von den Zweien extrem viel lernen. Natürlich will ich spielen, aber ich muss erst mal meine Leistung zeigen. Marco Hartmann und Yannick Stark haben das schon in höheren Ligen bewiesen. Deswegen muss ich mich da hinten anstellen – aber natürlich bin ich hungrig und will angreifen“, weiß Paul Will um seine Ausgangslage im Team.