Dynamo Dresdens Neuzugänge feiern ein gelungenes Debüt

Dresden. Ihr erster Auftritt in einem Pflichtspiel für Dynamo Dresden war mit Spannung erwartet worden. Václav Drchal und Oliver Batista-Meier standen am Freitagabend beim 1:1 im Heimspiel gegen den Hamburger SV denn auch besonders im Fokus, wenngleich der eine mehr als der andere, weil nur der Tscheche von Anfang an auflaufen durfte. Der Deutsch-Brasilianer kam indes erst in der 71. Minute zum Zuge.

Anzeige