Dynamo Dresdens Osman Atilgan wechselt nach Münster

Dresden. Dynamos Sturmtalent Osman Atilgan verlässt die Sportgemeinschaft und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Preußen Münster in die Regionalliga West. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Atilgan war im Sommer 2017 vom JFV Nordwest in die U19-Mannschaft der SGD gewechselt, wo er in 20 Spielen zwölf Tore und sechs Vorlagen verzeichnete und mit der Mannschaft den Sachsenpokal gewann.

Bei den Profis kam der 21-Jährige zehnmal zum Einsatz und erzielte am 30. Januar 2019 beim 3:4 gegen Arminia Bielefeld auch einen Treffer. In der Hinrunde der abgelaufenen Saison 2019/20 war Atilgan an Hansa Rostock ausgeliehen, wo er verletzungsbedingt nur zwei Spiele in der 3. Liga absolvierte. Der 21-Jährige hatte bei der SGD noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021, doch keine Aussicht mehr auf Einsätze in der 3. Liga. Dort war die Konkurrenz mit Christoph Daferner, Philipp Hosiner, Pascal Sohm und Agyemang Diawusie zu stark für den 1,83 Meter großen, aber eher schmächtigen Kurden.

DURCHKLICKEN: Dynamos Zu- und Abgänge im Sommer 2020 Der Kader von Dynamo Dresden bleibt (natürlich) nicht unverändert. Folgende Zugänge zur Saison 2020/21 stehen bereits fest. ©