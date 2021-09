Dynamo Dresdens Patrick Wiegers muss erneut unters Messer

Dresden. Aufgrund anhaltender Beschwerden im Kniegelenk unterzieht sich Dynamos Torwart Patrick Wiegers nach gemeinsamer Rücksprache mit Dynamos Mannschaftsärzten und Spezialist Prof. Dr. Peter Angele am Mittwoch einer Arthroskopie an seinem verletzten und im April operierten rechten Knie. „Das ist für mich natürlich erstmal ein kleiner Rückschlag in der Reha. Manchmal muss man aber einen Schritt zurück machen, um dann wieder zwei nach vorne gehen zu können. Ich bin guter Dinge, dass die Problematik im Kniegelenk im Zuge der Arthroskopie beseitigt wird und ich anschließend das Reha-Programm wieder aufnehmen kann“, erklärte Wiegers.

Der Bayer hatte sich am Ostermontag 2021 in einem Zweikampf im Training einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie einen Meniskuseinriss im rechten Knie zugezogen und wurde kurz darauf in der in der Asklepiosklinik St. Wolfgang in Bad Griesbach operiert. An gleicher Stelle wird nun auch die Arthroskopie durchgeführt. Wiegers ist bereits seit 2014 Teil des Profi-Kaders und gehört damit als Ersatztorwart zu den dienstältesten Akteuren bei der SGD. Bisher absolvierte „Wiege“, wie er von seinen Mannschaftskollegen gerufen wird, insgesamt 27 Pflichtspiele im Dynamo-Trikot.