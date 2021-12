Dynamo Dresdens Profis obenauf, Aue-Kicker schieben Frust

Aue/Dresden. Auch wenn er es nicht ausspricht – die Worte von Alexander Schmidt klingen, als wolle er einfach nur „Danke“ sagen. „Speziell ich als Trainer kann mich glücklich schätzen, so eine Vereinsführung zu haben, die erfahren genug ist, einen Weitblick zu besitzen und nicht sofort nervös wird. Die ruhig handelt und versteht, was notwendig ist, um unsere Ziele zu erreichen“, sagte der 53 Jahre alte Trainer von Dynamo Dresden am Sonntag nach dem 1:0-Sieg im Sachsen-Duell gegen Erzgebirge Aue. Anzeige

Nur wenige Wochen zuvor stand Schmidt beim Aufsteiger in die 2. Fußball-Bundesliga nach acht Niederlagen in neun Spielen noch vor dem Aus. Doch nach zweitägigen Debatten wurde ihm weiterhin das Vertrauen ausgesprochen – mit Erfolg. Denn Schmidt und seine Mannschaft reagierten mit einer kleinen Siegesserie. Der Derby-Erfolg vom Sonntag war der dritte Sieg in vier Spielen hintereinander. „Das ist der schönste Sieg der Saison. Ich komme aus der Region und weiß, dass es für die Leute in Dresden was Besonderes ist. Da wir auch noch Platz nach unten geschaffen haben, ist es ein absolut gelungener Tag“, schwärmte auch Außenverteidiger Chris Löwe. Acht Punkte hat Dynamo als Elfter Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz. Mit einem Sieg zum Jahresabschluss am kommenden Sonnabend beim Schlusslicht Ingolstadt kann das Punktekonto des Aufsteigers auf 25 Zähler anwachsen. „Das wäre eine tolle Ausgangslage für die Rückrunde“, spekulierte Löwe.

Ein Sieg im letzten Spiel des Jahres würde auch dem sächsischen Konkurrenten aus dem Erzgebirge guttun. Denn Aue beendet die Hinrunde in akuter Abstiegsgefahr auf dem Relegationsrang-16. Gerade einmal 14 Zähler haben die „Veilchen“ bisher gesammelt. Schuld daran ist vor allem der schwache Saisonstart. Er wurde Trainer Aleksey Shpilevski nach sieben Spielen ohne Sieg bereits zum Verhängnis.

Aue musste Montags-Training absagen

Dessen Nachfolger Marc Hensel und Pavel Dotchev konnten die Mannschaft immerhin stabilisieren. Elf Punkte sammelten die Auer, seitdem Teamchef Hensel die Geschicke an der Seitenlinie leitet. Unter dem früheren Profi besinnen sich die Erzgebirger wieder auf die Tugenden, die es im Abstiegskampf braucht: Leidenschaft und Kampf.

Doch die Derby-Niederlage gegen Dresden zeigt, dass das allein nicht reicht. „Oft wollen wir den Ball über die Torlinie dribbeln. Wir müssen zwingender spielen“, forderte daher auch der Sportliche Leiter und Interimscoach Dotchev. „Das ist unser Manko, generell.“ 14 Tore haben die Auer bisher erzielt. Nur Hannover 96 (13) und der FC Ingolstadt (11) sind in ihren Offensivbemühungen noch schlechter.