Dynamo Dresdens Ralf Becker mit Appell an die Fans: "Lasst uns vernünftig bleiben"

Dresden. In Rostock entschied man sich dafür, am Sonnabend beim möglichen Hansa-Aufstiegsspiel 7500 Fans mit negativem Corona-Schnelltest ins Ostseestadion zu lassen. Derart hässliche Bilder wie die vom vergangenen Sonntag aus Dresden wollen die Behörden verhindern. Bei Dynamo hofft man derweil, dass sich am Sonnabend weder in Wiesbaden noch in Dresden größere Fanscharen vor den Stadien oder am heimischen Trainingsgelände versammeln.

Sport-Geschäftsführer Ralf Becker bat noch einmal alle Anhänger darum, an diesem Wochenende von einer Aufstiegs- oder auch Meisterfeier in der großen Masse abzusehen. Man habe viel Verständnis für das Bedürfnis friedlicher Fans, das tolle Saisonergebnis mit der Mannschaft in fröhlicher Atmosphäre miteinander bejubeln zu wollen. Doch auf eine große Fete müsse man in diesen Tagen noch verzichten. „Am Wochenende haben wir – so schön der sportliche Erfolg war – gesehen, wie Dinge einfach nicht laufen sollen. Wir sind uns, glaube ich, alle einig – der ganze Verein, alle Spieler, alle Offiziellen –, dass es in dieser Saison keinen Sinn macht, zu versuchen irgendwelche Dinge zu erzwingen, die einfach nicht möglich sind“, unterstrich Becker.