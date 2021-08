Dynamo Dresdens Regisseur Patrick Weihrauch erneut operiert

Dresden. Dynamo -Spielmacher Patrick Weihrauch wurde am Mittwoch im Rahmen einer Arthroskopie Narbengewebe am rechten Sprunggelenk entfernt. Der Eingriff wurde von Dr. Florian Dreyer im „Artemed Klinikum München Süd“ vorgenommen.

„Ich bin froh, dass der kleine Eingriff an meinem Sprunggelenk nach Plan verlaufen ist. Mir geht es den Umständen entsprechend gut und ich hoffe, dass die anstehende Rehabilitation nun ohne neuerliche Rückschläge verlaufen wird. Ich brauche jetzt noch etwas Geduld, bis ich wieder ohne Einschränkungen zusammen mit meinen Teamkollegen und dem Ball am Fuß auf dem Trainingsplatz stehen werde. Wenn es dann endlich so weit sein wird, dann greife ich wieder voll an“, erklärte Weihrauch.