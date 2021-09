Dynamo Dresdens Reservisten machen der Startelf Druck

Robin Becker zeigte in der Startelf ein starkes Spiel, obwohl er nach auskuriertem Kreuzbandriss zuvor erst eine Minute beim 0:3 gegen Paderborn gekickt hatte und gleich mit Rot vom Platz geflogen war. Nach zwei Wochen Zwangspause drehte der Ex-Braunschweiger auf. Als Rechtsverteidiger ging er weite Wege, schaltete sich in den Angriff ein, ging mutig in die Zweikämpfe, was nach einer schweren Knieverletzung nicht jedem gelingt.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Dynamo-Sieg gegen Bremen Geht doch! Die SG Dynamo Dresden gewinnt das Heimspiel gegen Werder Bremen mit 3:0! ©

Schmidt sagte nach Beckers erstem Startelf-Einsatz seit dem 11. Januar: „Wir haben alle gewusst, was wir an Robin haben. Er hat in der 3. Liga schon gezeigt, was Sache ist. Er ist ein unheimlicher Mentalitätsspieler mit einer guten Schnelligkeit. Die eine Szene, wo er quer über den Platz gerannt ist und noch den Zweikampf gewonnen hat, zeigt einfach, was er für ein brutaler Fighter ist.“ Beckers gelungenes Comeback, das 58 Minuten dauerte, habe der Mannschaft gutgetan.

Schmidt beeindruckt von Aidonis

Viel Lob vom Trainer ernteten auch die Einwechsler Agyemang Diawusie und Antonis Aidonis, die in der zweiten Halbzeit die Treffer zwei und drei vorbereitet hatten. Der Ex-Ingolstädter Diawusie machte es diesmal besser als in Darmstadt. Schmidt erklärte: „Letzte Woche war ich nicht so zufrieden mit Diawusie. Das war mir zu wenig, diesmal kam er rein, hat ein Tor vorbereitet, nach hinten gearbeitet.“

Aidonis habe sich auch gut eingefügt, seine Berücksichtigung voll gerechtfertigt: „Bei Toni habe ich lange überlegt, ob er nicht sogar von Beginn an spielt, weil er einfach kontinuierlich seine Leistung im Training bringt.“ Schwer beeindruckt zeigte sich Schmidt auch von der Einstellung des Deutsch-Griechen, der nach einem Bruch der linken Hand unbedingt spielen wollte: „Entgegen aller Empfehlungen wollte er unbedingt dabei sein, hat mit einer Schiene gespielt. Das zeugt von großem Charakter und Mentalität.“ Aidonis habe ein „super Spiel“ gemacht, viele Kopfballduelle gewonnen. Von der Vorarbeit zum 3:0 durch Christoph Daferner ganz zu schweigen.