Dynamo Dresdens Robin Becker erfolgreich operiert

Dresden. Dynamos Rechtsverteidiger Robin Becker wurde am Montag erfolgreich an seinem verletzten rechten Knie operiert. Das teilte Dynamo am Dienstagnachmittag mit. Der Eingriff wurde vom Facharzt für Orthopädie und Kniespezialist Dr. Ulrich Boenisch in der Hessingpark-Clinic in Augsburg vorgenommen. Bei der Operation wurde das gerissene Band im rechten Knie durch einen Kreuzbandersatz ersetzt. Zudem wurde ein Teil des Außenmeniskus genäht.

„Ich habe die Operation gut überstanden und die Ärzte sind mit dem Ergebnis zufrieden. Momentan sind die Schmerzen an meinem frisch operierten Knie natürlich noch groß, aber ich bin hier in guten Händen. Ich werde mich in den kommenden Tagen so langsam in meinen Alltag zurückkämpfen und dann fokussiert arbeiten, um die Reha-Zeit optimal zu nutzen. Den Jungs wünsche ich im Kampf um die Aufstiegsplätze auch aus dem Bett im Krankenhaus alles erdenklich Gute und größtmöglichen Erfolg“, erklärte Becker am Dienstag.