Dynamo Dresdens Robin Becker freut sich auf die “Kultstätte” am Millerntor

Dresden. Seine Leidenszeit ist vorbei: Robin Becker ist wieder voll da. Der Rechtsverteidiger von Dynamo Dresden, der sich im Januar einen Kreuzbandriss im rechten Knie zuzog, ist zurück im Geschäft. Der aus Solingen stammende Profi, einst U20-Nationalspieler des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), kann wieder zeigen, was ihn ihm steckt. Beim 3:0 gegen Werder Bremen war er am vergangenen Sonntag erstmals wieder Bestandteil der Startelf - und er nutzte seine Chance, spielte 58 Minuten lang unter Volldampf, bis ihn die Kräfte verließen. Wie lange seine Power am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) beim Auswärtsspiel auf St. Pauli reicht, weiß er nicht genau. Aber was ihn im steckt, das will der 24-Jährige wieder restlos raushauen, versprach er vorab. Anzeige

Klarer Sieg gegen Bremen gibt Selbstvertrauen

Dass er gegen Werder wieder zur Anfangself gehören würde, das hatte Becker nicht erwartet. Schließlich hatte er erst eine Minute beim 0:3 gegen Paderborn gespielt, war gleich mit Rot vom Platz geflogen, als er ein weiteres Gegentor verhindern wollte und die “Sense” rausholte. Dass ihn Trainer Alexander Schmidt ausgerechnet gegen Erstliga-Absteiger Bremen mit Anpfiff rausschickte, das erstaunte, aber freute ihn natürlich auch: “Das war definitiv ein besonderer Moment. Persönlich habe ich nicht damit gerechnet, gleich in der Startelf zu stehen. Das kam sicherlich für viele ein bisschen überraschend, aber ich habe mich sehr gefreut über das Vertrauen des Trainers und glaube, dass wir es auch ganz gut gemacht haben.”

Dynamos Robin Becker über die Vorbereitung auf St. Paulis Stürmer

Der Dreier gegen Bremen war nach drei Niederlagen in Folge extrem wichtig, er hat Dynamo neuen Mut gegeben. Man rechnet sich bei den Schwarz-Gelben auch am Millerntor etwas aus. Und die Vorfreude auf Sonntag ist groß - auch bei Becker, der dort weder mit dem 1. FC Heidenheim noch mit Eintracht Braunschweig schon mal gewinnen konnte: “Ich finde, es ist eine richtige Kultstätte. Man kommt ins Stadion und es riecht nach Bier und Bratwurst. Die Fans sind ja auch dafür bekannt, dass sie gute Stimmung machen.” Deswegen könne sich jeder auf die Partie unweit der Reeperbahn freuen. Dynamo habe aber nicht vor, nur die Atmosphäre auszukosten: “Da wollen wir ein gutes Spiel zeigen, nicht nur die Kulisse mitnehmen, sondern am besten drei Punkte holen.”

Becker auf dem Weg zu alter Stärker

Becker betont, dass sich Dynamo vor den hervorragend gestarteten Gastgebern nicht zu verstecken brauche, ja nur drei Zähler weniger auf dem Konto habe und mit dem FC St. Pauli punktemäßig gleichziehen könne, wenn es am Sonntag den ersten Dresdner Sieg in Hamburg überhaupt gibt. Inzwischen fühlt sich der Rechtsverteidiger auch wieder ein bisschen fitter als letzte Woche, als er eine knappe Stunde durchhielt: “Es war, glaube ich, ganz in Ordnung 60 Minuten zu spielen. Ich habe dann Zeichen gegeben, dass ich langsam platt bin. Ich glaube, das war eine ganz gute Entscheidung.” Er habe sich am folgenden Tag aber gut erholt, die Trainingswoche genutzt, um noch ein paar Körner mehr zu sammeln.

Das hatte er schon getan, als ihm sein Foul gegen Paderborn zum Verhängnis geworden war: “Das hat mich überhaupt nicht aus der Bahn geworfen - genauso wie während meiner Verletzung bin ich ruhig geblieben, habe immer weitergearbeitet, habe die zwei Wochen Pause auch noch genutzt, um ein bisschen was zusätzlich zu tun”, sagt er heute. Und Becker strahlt oft, man sieht ihm an, wie zufrieden er ist, wieder fit zu sein. Er dankte nochmals allen in seinem näheren Umfeld, die ihm Unterstützung leisteten, als er sie brauchte: “Da hat mir jeder hier geholfen.” Speziell Reha-Coach Tobias Lange habe hart mit ihm gearbeitet, aber Hilfe habe es auch von Mitspielern, Betreuern und natürlich von Freundin, Familie und Freunden gegeben. Wenn er jetzt von Panagiotis Vlachodimos angerufen wird, dann gibt er ihm auch gern Tipps. Der Deutsch-Grieche wurde am Donnerstag am Kreuzband operiert, erkundigt sich gern bei Becker: “Er stellt schon häufiger mal Fragen, wie es bei mir gelaufen ist.” Dass Becker heute wieder angreifen und sich Schmidt als echte Alternative in der Viererkette anbieten kann, das macht dem Ex-Großaspacher Vlachodimos auch Mut.

Mannschaftsgeist is das große Plus bei Dynamo