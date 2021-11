Dynamo Dresdens Rückkehrer sammeln bei Sieg gegen Ústí Praxis und Selbstvertrauen

Dresden. Nach dem Freitag-Testspiel gegen den tschechischen Zweitligisten FK Ústí nad Labem (3:1) kann Dynamo Dresden mit Zuversicht in die neue Trainingswoche und die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 13.30 Uhr) starten. Allerdings wird mit Routinier Chris Löwe ein wichtiger Spieler weiterhin fehlen, denn seine Corona-Infektion erweist sich als schwerwiegender als gedacht. Der 32 Jahre alte Vogtländer, der geimpft ist, fühlt sich derzeit sehr matt. Mit einem Einsatz gegen Düsseldorf ist daher nicht zu rechnen. Anzeige

„Er bringt halt etwas mehr Robustheit rein, was uns in letzter Zeit gefehlt hat“

Neben Löwe fehlten gegen Ústí auch noch Sebastian Mai (krank) und die mit Auswahlaufgaben betrauten Ransford-Yeboah Königsdörffer und Guram Giorbelidse. Während Königsdörffer beim Freundschaftsspiel der deutschen U20 in Frankreich das 3:2-Siegtor markierte, saß der Georgier beim sensationellen 2:0-Sieg seiner Landsleute in der WM-Qualifikation gegen Schweden nur auf der Tribüne, weil er gelbgesperrt war. An diesem Montag soll er aber im Freundschaftsspiel gegen Usbekistan unter Cheftrainer Willy Sagnol zum Einsatz kommen.

Das soll bei Dynamo bald auch wieder ein Trio, das beim Test gegen Ústí wertvolle Spielpraxis und frisches Selbstvertrauen sammeln konnte. Offensiv-Allrounder Brandon Borrello, Innenverteidiger Kevin Ehlers und Mittelfeld-Regisseur Patrick Weihrauch zeigten, dass sie nach Verletzungspause wieder im Kommen sind. Das registrierte Schmidt mit Wohlwollen. Der 53-Jährige verteilte allen drei Spielern gute Noten für deren Auftritt.

Borrello, der nach überstandenem Mittefußbruch etwas mehr als eine Halbzeit lang spielen durfte und das zwischenzeitliche 3:0 besorgte, gefiel durch hohe Laufbereitschaft und Effizienz: „Brandon macht sein Tor, war viel unterwegs. Das Spiel war wichtig für ihn, damit er nicht gleich kalt in ein Pflichtspiel reingeworfen wird.“ Der Ex-Freiburger, der schon mal in Düsseldorf spielte, dort aber nicht zurechtkam, sei hochmotiviert, gegen die Fortuna aufzulaufen. Sein Auftritt gegen Ústí sei durchaus eine Empfehlung gewesen, meinte Schmidt: „Er hat gut gespielt, sich viel bewegt.“

Auch Ehlers erhielt Lob. Der Abwehrhüne, der wegen eines Problems am Hüftbeuger noch kein Saisonspiel bestreiten konnte, lieferte eine gute erste Halbzeit ab, in der ihm auch das Kopfballtor zum 2:0 gelang: „,Ehle’ hat zweikampfstark, robust agiert. Dann macht er noch sein Tor, als er entschlossen in die Flanke reingeht. Er bringt halt etwas mehr Robustheit rein, was uns in letzter Zeit gefehlt hat.“

„Es war auf jeden Fall ein verdienter Sieg“

Ein Mutmacher war auch die Vorstellung von Spielmacher Patrick Weihrauch, der in der zweiten Halbzeit ran durfte, sein erstes Spiel seit dem 8. Januar (0:1 bei Türkgücü München) bestreiten konnte. Er leitete das 3:0 von Borrello mit ein, konnte andeuten, dass er am Ball nichts verlernt hat. „Er hat gut angefangen, man hat einfach gesehen, was er für ein geiler Kicker ist“, sagte Schmidt. Er hielt aber auch fest, dass die Kräfte bei Weihrauch nach 20, 25 Minuten deutlich nachgelassen hätten. Gleiches gelte für Max Kulke, der sich Anfang Oktober beim 4:0 im Testspiel gegen Viktoria Berlin einen Außenbandriss im Sprunggelenk zugezogen hatte.