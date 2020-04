Dynamo Dresdens Saisonplanung wird zur Gratwanderung

Dresden. Auch nach der DFL-Videokonferenz am Donnerstag ruht der Spielbetrieb in den Fußball-Bundesligen auf unbestimmte Zeit, muss die Liga auf das Wohlwollen von Politik und Gesundheitsbehörden hoffen, ob die unterbrochene Saison noch fortgeführt und beendet werden kann. Da somit auch weiter völlig unklar ist, in welcher Liga das aktuelle Zweitliga-Schlusslicht Dynamo Dresden in der kommenden Spielzeit kicken darf, bleibt die Personalplanung bei den Schwarz-Gelben ein schwieriges Unterfangen. Auf einen Saisonabbruch ohne Absteiger, wie er in anderen Mannschaftssportarten schon beschlossen wurde, kann die Sportgemeinschaft nicht spekulieren. Sie muss weiter mehrere Szenarien gleichzeitig durchrechnen.

Ob alle Transferentscheidungen im Sommer wie bisher von Sport-Geschäftsführer Ralf Minge abgezeichnet werden, ist ebenfalls noch nicht sicher, denn sein Vertrag läuft am 30. Juni aus. Aufsichtsratschef Jens Heinig signalisierte zwar Mitte März, dass er das seit dieser sportlich enttäuschenden Saison nicht mehr unumstrittene Vereinsidol gern halten möchte, doch Minge selbst gibt sich seit Monaten zögerlich. „Es müssen beide Seiten wollen“, hatte der 59-Jährige im Januar im Trainingslager in Spanien zum Thema gesagt, mehrfach betonte er auch, er hänge zwar an Dynamo, „aber nicht zwingend an diesem Job“. Die im Herbst aufgekommene Kritik an seiner im Sommer 2019 sehr vorsichtig ausgerichteten und auf Sparsamkeit bedachten Personalplanung und seinem langen Festhalten an Ex-Trainer Cristian Fiel hat Minge getroffen.

Minge gesteht Fehler ein

Dass er selbstkritisch ist und sich stets hinterfragt, weiß man. Minge steht zu Fehlern und räumte auf der letzten Mitgliederversammlung ein: „Ich mache mir den Vorwurf, dass wir im letzten Sommer bei der Planung nicht offensiver umgegangen sind. Das hefte ich voll und ganz auf meine Fahne.“ Dass er den Spieleretat zunächst nicht ausgeschöpft und noch 1,3 Millionen Euro als Winterreserve gebunkert hatte, bereute er damals. Auch heute hätte er sie lieber in mehr Punkten angelegt gehabt, wenngleich seine Sparsamkeit in der Corona-Krise inzwischen auch anders bewertet wird. So schrieben Fans in Zeiten, da selbst Erstliga-Schwergewichte wie Schalke 04 um ihre Zahlungsfähigkeit fürchten, man müsse Minge heute dankbar sein, „dass er auf unserer Kohle gesessen habe wie eine Glucke auf ihren Eiern“.

In den kommenden Monaten wird es nun für Minge (oder am Ende doch einen Nachfolger) noch schwerer, guten Gewissens Geld in teure Spieler zu investieren. Obwohl einige große Sponsoren ihre Treue zum Verein bekannt haben, sind die Unwägbarkeiten im Bereich TV-Einnahmen, Ticketing und Catering riesig. Einen 29 Spieler umfassenden Kader dürfte sich Dynamo wohl selbst in der 2. Bundesliga nicht mehr leisten können. Sparen bei den Gehältern geht nur in begrenztem Umfange, denn 18 Spieler – darunter die nach Innsbruck verliehenen Talente Matthäus Taferner und Vasil Kusej – haben noch über die laufende Saison hinaus gültige Verträge. Bei Abstieg könnten freilich noch einige hinfällig werden, da nicht alle auch für die 3. Liga ausgehandelt wurden.

