Dynamo Dresdens Schmidt: "90 Minuten Hochleistungssport mit Mundschutz kann ich mir nicht vorstellen"

Dresden. Als sechster Dynamo -Profi nach Uwe Rösler, Thomas Rath, Klemen Lavric, Pascal Testroet und Justin Eilers hat Patrick Schmidt die traditionsreiche Umfrage der ARD-Sportschau nach dem Tor des Monats gewonnen. Der 26 Jahre alte Saarländer setzte sich mit seinem Fallrückzieher zum 2:1 gegen Aue bei der März-Wahl mit 34,94 Prozent der Stimmen gegen Kölns Nationalspieler Jonas Hector (30,78 Prozent) und Bremens Reena Wichmann (13,80 Prozent) durch. Im SPORT BUZZER-Interview verrät der Mittelstürmer nicht nur, warum er die ihm von Trainer Markus Kauczinski überreichte Ehrenmedaille nicht mit nach Hause nehmen durfte und wer sein Derby-Trikot bekommen hat, sondern auch, was er von Geisterspielen und den kontroversen Diskussionen um eine Fortführung der Saison in den Bundesligen hält.

Schmidt: Nein, noch nicht. Ich musste sie gleich wieder hergeben, denn wegen Corona konnte mein Name noch nicht eingraviert werden. Ich denke aber, dass ich sie in den nächsten ein, zwei Wochen zugeschickt bekomme. Dann wird sie auch ein schönes Plätzchen erhalten.

Das habe ich einem guten Freund geschenkt, der mich an diesem Tag in Dresden besucht und mir Glück aus der Heimat mitgebracht hat.

Wer hat denn das Trikot bekommen, in dem Sie dieses wunderschöne und wichtige Tor gegen Aue geschossen haben?

Haben Ihnen denn schon die Auer Sören Gonther und Martin Männel gratuliert, die Sie am 8. März mächtig geärgert hatten?

Ich denke schon, dass das geht. Allerdings bringt das nicht mal die Hälfte an Emotionen. Ich habe das Tor bei der Ehrung noch mal gesehen und auch, wie die Zuschauer ausgerastet sind. Das ist es doch, wofür wir Fußball spielen, was mir der Fußball gibt. Wenn einem das genommen wird, ist der Fußball höchstens noch die Hälfte wert. Ich hatte noch kein Geisterspiel, hoffe aber, dass man das wenigstens etwas ausblenden und trotzdem solche Tore erzielen kann.

Wenn weitergespielt wird, dann nur mit Geisterspielen. Was meinen Sie, lassen sich solch spektakuläre Tore wie Ihres auch vor leeren Rängen schießen oder braucht man dazu den letzten Kick von der tobenden Menge auf den Rängen?

Ich habe damit aufgehört, mögliche Szenarien durchzuspielen. Wir stecken nicht drin, wir können das nicht entscheiden, auch nicht ändern. Wir versuchen, uns für den Tag X so gut wie möglich fitzuhalten.

Das 2:1 gegen Aue war Ihr bislang schönster Treffer. Was schätzen Sie, wann können Sie überhaupt wieder in einem Spiel zum Torschuss ansetzen?

Nach den drei, vier Wochen ohne Mannschaftstraining, wo man nur zu Hause gelaufen ist, hat man gemerkt, dass es Zeit war, mit dem Ball am Fuß wieder auf den Platz zurückzukehren. Man hat dort eine andere Belastung, bewegt sich ganz anders. Von daher war es höchste Eisenbahn, dass das möglich gemacht wurde. Allerdings fehlen einem die kompletten Spielformen. Bevor man wieder in den Wettkampf einsteigt, muss man die im Kollektiv trainieren können – erst da holt man sich die richtige Fitness, die man braucht und die die Spieler auch vor Verletzungen schützt.

Wie fit fühlen Sie sich nach nun zwei Wochen in Kleingruppentraining?

Für wie praktikabel halten Sie die Vorgaben der DFL für Geisterspiele?

Fußball ist ein Emotionssport, da kann es sein, dass man beispielsweise nach einem Tor mal nicht an Abstandsregelungen denkt. Ich bin da schon ein wenig skeptisch, ob das alles so durchgeführt werden kann. Ich bin auch gespannt, was passiert, wenn da etwas – nicht aus Absicht, sondern unbeabsichtigt – missachtet wird. Das ist ein sehr schwieriges Thema, Theorie und Praxis sind nicht immer dasselbe. Fußball ist und bleibt nun mal ein Kontaktsport.