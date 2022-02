Dynamo Dresdens Schmidt unter Druck: Stuhl des Trainers wackelt

"Sind hungrig und willig"

Bei den Schwarz-Gelben kommen die Ergebnisse zurzeit nicht. In den bisherigen sieben Rückrundenspielen gelang kein Sieg, nur vier Punkte stehen aus ebenso vielen Unentschieden zu Buche – zu wenig, um auf Dauer im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga zu bestehen. Deshalb wird bei der Sportgemeinschaft auch wieder über den Trainer diskutiert. Wie schon in der Hinrunde, als Dynamo acht von neun Punktspielen verloren hatte. Damals konnte der 53-Jährige seinen Kopf noch mal aus der Schlinge ziehen.

Und nun? Beschäftigt auch er sich damit, ob er bei der SGD eine Zukunft hat? „Natürlich beschäftigt man sich damit. Aber ich denke nicht an mich oder meine Situation, sondern es geht einzig und allein um Dynamo Dresden, damit wir die Jungs in die Gänge kriegen. Die sind hungrig und willig. Es ist ja nicht so, dass sie pomadig sind und nicht in den Zweikampf gehen“, erklärte der Fußballlehrer. „Für mich ist so ein Indiz, wie die Stimmung in der Mannschaft ist. Das merkt man ja als Trainer. Hören die Spieler dir zu oder wird es komisch? Da kann ich einfach nichts sagen, wir ziehen an einem Strang. Wenn das nicht der Fall wäre, würde ich das auch sagen.“