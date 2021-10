Dynamo Dresdens Schröter: „Situationen, die dir das Genick brechen“

Dresden. „Enttäuschung“ war wohl das meistgefallene Wort nach dem Schlusspfiff im Rudolf-Harbig-Stadion am Mittwochabend. Nur knapp hatte Dynamo Dresden in den teilweise aufregenden 120 Minute zuvor den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals verpasst. Anzeige

Spieler des Spiels? „Schnurzegal“

Auch Morris Schröter war die Enttäuschung nach dem 2:3 gegen den FC St. Pauli deutlich anzusehen. Der Außenbahnspieler des Fußball-Zweitligisten war nach dem Spiel dennoch ein gefragter Mann. Er war der Auffälligste in den Reihen der Sachsen. Fast alle Angriffe gingen über seine rechte Seite. Er bereitete durch seine Tempodribblings auch das Eigentor zum zwischenzeitlichen 2:2 durch Philipp Ziereis vor.

Nicht umsonst wurde Schröter auch offiziell als „Spieler des Spiels“ ausgezeichnet. „Das ist gerade schnurzegal“, erklärte der 26 Jahre alte Außenbahnspieler im Anschluss enttäuscht. „Wenn ich hier stehen würde und wir hätten ein geiles Spiel gemacht und gewonnen, aber so interessiert es mich leider nicht.“

„Gibt eigentlich wenig, was gegen ihn spricht“

Doch nicht nur am Mittwoch, über die gesamte Saison hinweg gehört Schröter zu den Leistungsträgern im Team von Trainer Alexander Schmidt. Der Sommerneuzugang, der vom Drittligisten FSV Zwickau kam, brauchte eine Liga höher keinerlei Anlaufzeit. „Ich weiß, dass man hier vom ersten Tag an Gas geben muss“, erklärte der 26-Jährige nach seiner ersten Trainingseinheit im Sommer.

Er hält Wort. Mit 34,67 km/h war er bisher auch der schnellste seiner Mannschaft. Doch es ist nicht nur das Tempo, was Trainer Alexander Schmidt am Außenbahnspieler schätzt. „Morris ist nicht nur schnell. Er ist torgefährlich, ein guter Vorbereiter, kann intensiv spielen und gut regenerieren – es gibt eigentlich wenig, was gegen ihn spricht“, schwärmte der 53-Jährige. „Deshalb war er auch einer meiner Wunschspieler.“ Zwölfmal stand Schröter daher in der Startelf. Gefehlt hat er bisher nie.

„Können viele positive Sachen mitnehmen“

Doch das Spiel des 26-Jährigen steht exemplarisch für die aktuelle Dresdner Misere. Woche für Woche wird viel investiert, der Lohn in Form von Punkten bleibt jedoch aus. Auch, weil im Spiel nach vorn die letzte Präzision fehlt. Das Pokal-Aus gegen St. Pauli zeigt das auch. „Da denkt man nicht an das zurück, was man gut gemacht hat. Sondern eher an die Situationen, in denen man hätte anders entscheiden können und wollen. Das sind die Situationen, die dir am Ende auf dem Niveau das Genick brechen“, gibt auch Schröter zu.



Alexander Schmidt (Trainer SG Dynamo Dresden): "Für uns war das natürlich ein sehr schweres Spiel gegen einen qualitativ top Gegner im Moment in der Liga. Die Mannschaft hat in meinen Augen sehr gut gespielt. Es tut mir leid, dass sie sich im Moment einfach nicht belohnen, aber wir müssen sie weiter stärken und positiv bleiben. Ich glaube, wir werden in Kürze wieder belohnt werden. Wir waren jetzt ein paarmal knapp dran mit einer ordentlichen Leistung in allen Bereichen, läuferisch und heute waren auch spielerisch gute Momente dabei. Es gilt jetzt in Hinblick auf das wichtige Spiel am Samstag, dass wir da wieder Kraft tanken und positiv bleiben. "