Dynamo Dresdens Sebastian Mai bricht Trainingseinheit ab

Dresden. Im September stand Sebastian Mai zweimal in Dynamo Dresdens Anfangsaufgebot, im März dann noch mal. Und am vergangenen Wochenende beim 0:0 gegen Kiel kam der Ex-Kapitän zum vierten Startelf-Einsatz in dieser Saison, erstmals allerdings in der Offensive. Nun könnte es für den 28-jährigen gebürtigen Dresdner, der in dieser Saison unter anderem wegen Muskelfaser- und Bänderrissen sowie einer Angina monatelang ausfiel, aber einen erneuten Rückschlag geben. Bei der öffentlichen Trainingseinheit am Dienstagnachmittag knickte er um, humpelte vorzeitig in die Kabine. Noch unklar ist, ob er am Freitag beim Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf zur Verfügung steht.

