Dynamo Dresdens siegt 4:2 gegen Viktoria Köln: Das sagen die Beteiligten

Köln. Aufstiegsfavorit SG Dynamo Dresden hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga gefestigt. Die Sachsen setzten sich am Samstag nach zweimaligem Rückstand bei Viktoria Köln mit 4:2 (0:1) durch. Lucas Cueto brachte die Rheinländer schon in der 3. Minute durch einen Handelfmeter in Führung, Christoph Daferner glich zunächst aus (59.). In der 65. Minute glitt Dynamo-Torwart Kevin Broll ein eher harmloser Schuss von Cueto durch die Hände, Dresden ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen und drehte durch Philipp Hosiner (72., Handelfmeter) und Pascal Sohm (78., 89.) die Partie.

Die Stimmen:

Jonathan Meier: "In der zweiten Minute kam direkt der Elfmeter, den habe ich verursacht. Ich weiß nicht genau, wie der Arm angelegt war, das muss ich mir noch mal in der Wiederholung anschauen. Natürlich findet man dann in das Spiel etwas schwerer, wenn man ein so frühes Gegentor bekommt. In der zweiten Halbzeit wurden wir dann immer besser, stabiler und stärker. Wir haben dann unsere Chancen und auch den Elfmeter gut erarbeitet. Dafür braucht man das nötige Glück und das hatten wir heute wieder. Dementsprechend ist auch das Ergebnis ausgefallen. Alles in allem war das ein guter Arbeitssieg."

Kevin Broll: "Das war ein sehr emotionales und eigentlich gutes Drittligaspiel mit viel Kampf und Leidenschaft. Am Ende hat mir die Mannschaft noch mal ein bisschen aus der Patsche geholfen und dafür bin ich dann auch dankbar. Wir haben uns dagegengestemmt und uns gewehrt gegen alle Widrigkeiten, die wir gegen uns gesehen haben. Dann hat sich das Blatt gewendet. So müssen wir weitermachen und darauf aufbauen. Der Fehler beim 1:2 darf mir so natürlich nicht passieren. Der Ball geht über ein paar Köpfe hinweg Richtung Tor und ich wollte zupacken, aber eigentlich sollte ich den Ball nur wegboxen und dann wären wir auf der sicheren Siegerseite gewesen."