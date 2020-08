Dynamo Dresdens Sportchef Becker kritisiert St. Pauli: „Schlag ins Gesicht“

Berlin. Dynamo Dresdens Sportchef Ralf Becker hat die mangelnde Solidarität im Profi-Fußball beklagt und seinen Ex-Verein FC St. Pauli scharf kritisiert. Er habe angesichts der Corona-Pandemie auf mehr Gerechtigkeit gehofft und „dann relativ schnell erfahren, dass das leider nicht so ist“, sagte Becker dem TV-Sender Sky. „Das war bisschen schade, ich hätte es mir auch anders gewünscht - aber so war einfach die grundsätzliche Stimmung.“ Becker ist seit Anfang Juli Sport-Geschäftsführer der in die 3. Liga abgestiegenen Dresdener.