Dynamo Dresdens Sportchef Becker will im Sommer gern weitermachen

Dresden. Dynamo Dresdens Sport-Geschäftsführer Ralf Becker muss in diesen Tagen mit Kritik an seiner Personalpolitik leben. Fragen nach der Effizienz der Wintertransfers und des Trainerwechsels Anfang März drängen sich nach 15 Spielen ohne Sieg zwangsläufig auf. Becker räumte am Dienstag zwar erneut ein, dass nicht alle Pläne wie erhofft aufgegangen seien, aber er verwies auch darauf, dass man die Saison des Aufsteigers über die Relegation noch retten könne. Becker stärkte dem neuen Trainer Guerino Capretti demonstrativ den Rücken und erklärte, dass er selbst bei Abstieg gern weiter für Dynamo arbeiten wolle. Anzeige

„Noch alle Karten in der Hand“

„Wir haben das große Ziel, in der nächsten Saison in der Zweiten Liga zu spielen. Da gibt es verschiedene Wege, jetzt halt den über die Relegation – und auf den konzentrieren wir uns jetzt, werden alles dafür machen, intensiv trainieren“, erklärte Becker am Dienstagnachmittag bei einem Pressegespräch auf dem Trainingsgelände. Der 51-Jährige versicherte: „Wir werden die zwei Spiele zuvor – das ist auch noch ganz wichtig – mit großer Leidenschaft angehen und dann alles dafür tun, um erfolgreich zu sein.“ Man müsse jetzt die Spannung in der Mannschaft hochhalten, „auch in den zwei Ligaspielen alles geben“.

Dass man den Umweg Relegation nicht vermeiden konnte, das ärgert Becker, aber die Ergebnisse hätten in der Summe nun mal nicht dazu gereicht: „Ehrlicherweise haben wir in der Rückrunde gar nicht so viel verloren, aber was wir halt immer gemacht haben: Wir haben keine Spiele mehr gewonnen. Es waren einfach sehr viele Unentschieden dabei – aus verschiedensten Gründen.“ Die im Einzelnen jetzt noch einmal zu beleuchten, bringe aktuell wenig, man müsse sich jetzt auf die letzten vier Spiele konzentrieren: „Wir brauchen jetzt nicht nach hinten zu schauen, jetzt schauen wir nach vorne.“ Er sei sehr zuversichtlich, dass man die eigenen Ziele in den letzten Partien erreichen werde, so Becker.

Der gebürtige Leonberger verwies darauf, dass Dynamo in den knapp zwei Jahren seiner Amtszeit lange im Soll gelegen, den Wiederaufstieg geschafft und die Hinrunde mit Platz elf sehr gut abgeschlossen habe. Nun sei man mal in einer Phase, in der es nicht so gut läuft. Da sei im Fußball nicht so selten. Man habe das Ziel gehabt, 15. am Saisonende zu werden, es nicht erreicht, „aber noch alle Karten in der Hand“ Zweitliga-Verein zu bleiben.

„Jetzt wird das Eine geklärt, dann wird alles Andere geklärt“

Er selbst sei gern in Dresden, wolle bei Dynamo weitermachen. Beim Verein habe er durchaus Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit verspürt: „Jetzt muss man sehen, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Das werden wir alles lösen. Wichtig ist jetzt, dass wir uns auf die sportliche Situation konzentrieren.“