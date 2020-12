Dynamo Dresdens Sportchef Ralf Becker: "Für Erfolg werden alle Spieler gebraucht"

Dresden. Seit dem 1. Juli fungiert Ralf Becker als Sport-Geschäftsführer von Dynamo Dresden. Seither hat der 50-Jährige die Mannschaft des Zweitliga-Absteigers kräftig umgebaut, 14 neue Spieler geholt. Nach einem Drittel der Saison scheint sein Plan, wie man in der 3. Liga um den Aufstieg mitspielen könnte, aufzugehen. Wie seine erste Zwischenbilanz ausfällt, verrät der gebürtige Leonberger im SPORTBUZZER-Interview. Anzeige

Aktuell läuft es richtig gut: Die Mannschaft ist punktgleich mit dem Spitzenreiter Zweiter und auch im DFB-Pokal noch dabei. Sind da noch Wünsche offen geblieben? Wir sind selbstverständlich momentan zufrieden, wissen aber natürlich, dass wir für dieses gute Gefühl, für diesen Lauf jede Woche wieder hart arbeiten müssen. Wir sind weit davon entfernt zu denken, wir könnten weniger machen.

Welcher war bislang Ihr schönster Arbeitstag in Dresden – etwa jener, als Dynamo Ihren Ex-Verein HSV aus dem Pokal kegelte? Es gab einige schöne. Jeder Sieg für sich war schön, das Pokalspiel natürlich auch ein guter Anfang mit Zuschauern im Stadion. Aber auch das erste Punktspiel in Kaiserslautern oder die Siege später waren angenehm, ich will da gar keine Unterschiede machen. Ich hoffe nur, dass noch viele folgen werden.

Die Mannschaft ist als Topfavorit gestartet. Nichtsdestotrotz weiß man nie, ob das Konzept aufgeht. Wo hat Sie die Truppe am meisten überrascht? Ich bin nicht überrascht worden. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir von unserem Kader überzeugt sind, auch alle gemeinsam sehr ehrgeizig sind und trotzdem wissen, dass wir einen sehr großen Umbruch hatten und in einer Liga spielen, die sehr kompliziert ist. Ich bin eher darin bestätigt worden, dass wir eine gute Gemeinschaft haben. Ich rede da auch nicht nur von den Spielern eins bis elf. Wir haben eine Gruppe beisammen, die gern miteinander arbeitet, die gern gemeinsam erfolgreich ist und auch in schwierigen Situationen – freilich ohne dass es schon ans Eingemachte ging – zusammengehalten und gut gearbeitet hat. Ich hoffe, dass sich das Woche für Woche fortsetzt.

Haben Sie einen jungen Dachs wie Ransford-Yeboah Königsdörffer schon jetzt in der Stammelf erwartet? Ich habe vor fünf Monaten hier angefangen und würde nicht behaupten, dass ich jeden schon im Detail gekannt habe. Aber nach der Vorbereitung hat man schon gesehen, dass der eine oder andere junge Spieler wie Ransford, „Ehle“ (Kevin Ehlers/d. Red.) oder einer von den jungen Neuzugängen die Qualität dafür hat, eine gute Rolle zu spielen. Das Gefühl, dass die Jungen da richtig Druck machen können, hatten wir schon.

Nicht wenige Fans haben gezweifelt, ob Marco Hartmann nach nur 408 Einsatzminuten im Vorjahr noch einmal so wichtig wie jetzt werden kann. Was hat Sie und den Trainer im Sommer davon überzeugt, mit Hartmann zu verlängern? Da sind natürlich erst einmal seine sportlichen Qualitäten. Und auch im Wissen um seine Verletzungshistorie ist Marco einer, der in den letzten Jahren für mich wie kein Zweiter das Gesicht des Vereins war. Man weiß nie, wie es weitergeht, wenn ein Spieler ein gewisses Alter hat und verletzt war. Wir hatten aber von Anfang an offene, gute Gespräche und Marco hat signalisiert, dass er dabei bleiben möchte. Wir haben ihm klargemacht, dass wir ihn unbedingt dabeihaben wollen und ihn brauchen, auch wenn er mal nicht in Bestform ist. Jetzt ist er fit, auf dem Platz und dabei, mit seiner Persönlichkeit, seiner Präsenz, seiner Leistung aktiv auf die Mannschaft einzuwirken. Das macht Marco sehr gut.

Routinier Marco Hartmann (M) und Dynamo Dresden haben einen Lauf. Zuletzt gab es für die Schwarz-Gelben vier Siege in Folge. © Picture Point

Die Abwehr ist die beste der Liga. Sie scheinen viel von der alten Fußball-Weisheit, wonach die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren am Ende aufsteigt, zu halten, oder? Grundsätzlich ist da etwas dran. Wenn du wenig Gegentore kassierst, ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer, erfolgreich zu sein. Wichtig war aber ebenso, dass wir uns in den letzten Wochen auch in der Offensive gut entwickelt haben. Es ist jedoch schon ein gutes Gefühl zu wissen, dass es für den Gegner unheimlich schwer ist, ein Tor gegen dich zu schießen und dass vielleicht schon ein eigenes zum Sieg reicht.

Das Knipsen vorn hat, wie eben angesprochen, anfangs mit Ausnahme der Gala gegen den HSV nicht so gut funktioniert. Lag das am falschen System oder an noch fehlenden Automatismen bei den Laufwegen? Jetzt kennt man sich im Team sicherlich besser, als es vor zwei, drei Monaten der Fall war. Wir haben jetzt eine bessere Präsenz im Strafraum, eine gute Besetzung. Das war eine Entwicklung, die hat ein wenig gedauert. Jetzt haben wir das Gefühl, dass wir unsere Qualität in der Offensive auch zeigen können. Jeder unserer Offensivspieler hatte mal eine Phase, wo es nicht so lief. Jetzt läuft es, wir freuen uns darüber, wissen aber auch, dass wir uns für Vergangenes nichts mehr neu kaufen können und es Woche für Woche bestätigen müssen. Zum Glück haben wir genug Spieler, die zwar momentan nicht spielen, aber über viel Qualität verfügen und wieder in die Mannschaft drängen.

Was glauben Sie, wie lange hält dieses zuletzt praktizierte 3-5-2 dem Wettbewerbsdruck durch die Liga stand? Es mag sein, dass sich zuletzt eine Elf gefunden hat. Das ist auch gut, aber wir müssen flexibel bleiben und sind froh, eine richtig starke Bank zu haben. Jeder dort weiß, dass es nur gemeinsam geht und jeder auch seine Zeit bekommen wird. Für den Erfolg der Mannschaft und des Vereins werden alle Spieler gebraucht.

Es läuft und es gibt kaum Verletzte – muss dennoch, um den langfristigen Erfolg größtmöglich abzusichern, im Winter irgendwo noch ein klein wenig personell nachjustiert werden? Grundsätzlich sehen wir uns vom Kader her gut aufgestellt. Wir haben eine gute Mischung aus jungen, entwicklungsfähigen und älteren Spielern. Ich sehe da – Stand jetzt – keinen Bedarf, wenn alles normal läuft.

Am Wochenende kommt Uerdingen. Wie wichtig ist es Ihnen, dass Dynamo jetzt schon Tabellenführer wird? Oder behagt Ihnen eine Lauerstellung eher, in der man nicht ganz so sehr der von allen Gejagte ist? Ich denke, dass das keine Rolle spielt. Es spielt auch keine Rolle, wie die anderen spielen. Wir müssen uns auf uns konzentrieren, das können wir beeinflussen. Was am Ende für ein Tabellenplatz rausspringt, ist nur einmal wichtig: am 38. Spieltag. Wir müssen zusehen, dass wir das nächste Spiel gewinnen. Gelingt das, sind wir zufrieden.

Bislang ist Dynamo in Sachen Corona in dieser Saison personell glimpflich davongekommen. Wie wertvoll waren die bitteren Erfahrungen aus dem Frühjahr im Nachhinein? Dass man alles tun muss, um Infektionen zu vermeiden, ist sicherlich eine Sache, die man mitgenommen hat. Wir hatten im Sommer einiges gelockert, aber als es wieder losging, haben wir sehr konsequent, im kleinsten Detail beachtet, was es zu beachten gibt, weil wir unbedingt Ansteckungen vermeiden wollen. Wir wissen, dass einige Dinge nicht zu beeinflussen sind, aber wir wollen uns nicht vorwerfen lassen, nicht alles Mögliche zu 100 Prozent durchdacht und auch getan zu haben. Jeder ist voll im Thema drin.

Auch wirtschaftlich ist Corona eine riesige Belastung. Hat die Pandemie den Druck auf Dynamo, schnell wieder in die vor allem wegen des Fernsehgeldes weit lukrativere 2. Liga aufsteigen zu müssen, noch erhöht? Grundsätzlich ist es für alle Vereine eine extrem schwierige Situation, und wir hoffen, dass wir da alle durchkommen. Dass wir im Verlauf der Rückrunde vielleicht mal wieder Zuschauer haben, um Einnahmen generieren zu können, die natürlich in der 3. Liga wesentlich wichtiger sind, als sie es eine Liga höher sind. Das ist eine große Herausforderung, aber wir haben uns von Anfang an dazu bekannt, dass wir Gas geben und erfolgreich sein wollen. Wir müssen natürlich versuchen, den Verein für alle Eventualitäten zu rüsten, legen deshalb auch großen Wert auf die Jugendarbeit.

Ist der Profibereich schon in irgendeiner Form vom Sparzwang betroffen? Sie haben im Sommer Verträge abgeschlossen, als die zweite Corona-Welle noch nicht da war... Wir sind im Austausch. Wir haben im Sommer sehr defensiv gerechnet und sind davon ausgegangen, dass 2020 vielleicht nicht mehr allzu viele Zuschauer kommen dürfen. Aber die meisten haben sicher damit gerechnet, dass sich in der Rückrunde einiges bessert. Bleibt es, wie es jetzt ist, könnte es schwierig werden. Dann registrieren wir dies, müssen es auch bearbeiten. Sollte es noch über einen längeren Zeitraum so bleiben, wie es jetzt ist, müssen wir uns überlegen, wie wir das gemeinsam hinbekommen.

Haben Sie sich schon mal mit Jürgen Wehlend, ab Januar neuer kaufmännischer Geschäftsführer bei Dynamo, ausgetauscht? Wir haben uns noch nicht persönlich getroffen, aber schon regelmäßig Austausch.

Sie sind Schwabe, haben auch im Rheinland und im Norden gearbeitet. Was eint und was unterscheidet die Sachsen von Bundesbürgern in den anderen, westdeutschen Regionen? Für mich als Privatperson ist es schön, überall mal gelebt und Menschen überall kennen gelernt zu haben. Es ist gut, wenn man überall mal war und gesehen hat, dass es überall lebenswert ist. Ich fühle mich hier unheimlich wohl. Es gibt natürlich an jedem Ort ein paar regionale Unterschiede, aber wenn man offen ist, lässt es sich überall gut leben – in Dresden sogar sehr gut.