Dynamo Dresdens Sportchef Ralf Becker: „Unterschiedliche Regelungen funktionieren nicht“

Hat Dynamo nach Neuzugang Nummer 13, Paul Will, die Transferaktivitäten für diesen Sommer eingestellt? Mit einer endgültigen Aussage muss man immer aufpassen. Ich glaube, dass wir die Positionen, im Großen und Ganzen auch fast eigentlich die Namen, die wir uns vorgestellt haben, als Mannschaft zusammenzubauen, umgesetzt haben. Wir sind im Gesamtergebnis sehr zufrieden damit, wie die Mannschaft sich jetzt darstellt. Es ist auch nicht so, dass wir jetzt noch irgendwas suchen. Trotzdem: Irgendwann schließt mal das Transferfenster, das ist dann auch wirklich zu. Bis dahin: Wir sehen uns sehr, sehr gut aufgestellt, aber ausschließen sollte man grundsätzlich eigentlich nie etwas. Das ist immer schwierig, nachher passiert noch irgendwas oder man hat irgendeinen Eindruck oder es ist noch etwas Außergewöhnliches möglich. Wir sind nicht mehr aktiv auf der Suche nach Positionen oder Spielern.

Könnte es noch Abgänge geben? Das kann auch passieren, ja, da muss man mal schauen. Wir haben es ja auch gesagt: Wir haben den einen oder anderen Spieler bewusst jetzt in der Vorbereitungszeit noch mal dabei gelassen, um zu schauen, wie sich Dinge entwickeln. Da werden wir uns nach dem Trainingslager zusammensetzen und werden dann besprechen, ob es vielleicht dann auch gut ist, wenn es Spieler abgegeben oder verliehen wird. Aber jetzt machen wir das Trainingslager und klären die Themen danach.

Osman Atilgan bekam im letzten Spiel keine Einsatzzeit. Wäre er vielleicht ein Kandidat? Die ersten zwei Spiele hat er gespielt. Im letzten Spiel war es einfach so, dadurch – was ja grundsätzlich eine Supersituation ist – dass wir gerade fast alle fit auf dem Platz haben. Dann ist es leider so, dass es auch mal vorkommt, dass ein Spieler nicht zum Einsatz kommt. Das war jetzt beim Osman der Fall. Jetzt schauen wir mal, wir haben ja noch ein paar Tage vor uns und haben ja noch ein Testspiel und die Entwicklung nehmen wir mal mit. Da muss man sich dann am Ende unterhalten, wie dann die Konstellationen und Einsatzmöglichkeiten sind und was für jeden Einzelnen vielleicht auch das Beste ist.

Ralf Becker: "Wir sind von allen Spielern absolut überzeugt!" © Stefan Schramm

Dynamo hatte die Kaderplanung vergleichsweise zügig abgeschlossen. Warum ging das so schnell? Erstens haben wir uns relativ schnell überlegt, was wir machen wollen. Jetzt kann man es insofern auch positiv sehen: Viele, viele Dinge, die wir uns vorgenommen haben, konnten wir einfach umsetzen. Wir hatten viele Leihspieler, durch den Abstieg viele auslaufende Verträge. Wir mussten im Vergleich zu vielen Vereinen einfach auch mehr machen. Der Kader war relativ klein, also war man schon auch in der Pflicht, relativ schnell gewisse Dinge zu machen. Dann haben wir uns viele Sachen vorgenommen, haben besprochen, sind die Positionen durchgegangen, haben eine gewisse Philosophie gehabt, wie stellen wir uns den Kader vor, von der Altersstruktur her, von den Persönlichkeiten. Da haben sich viele Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, so entwickelt, dass wir sie dann zum Glück zum Ende gebracht haben und von daher mag das sein, dass da vielleicht auch Vereine anders denken, wir haben einfach unsere Ideen gehabt und die wollten wir angehen und die haben im Großen und Ganzen geklappt. Jetzt sind wir sehr, sehr froh, dass wir den Kader, so wie wir ihn da haben, jetzt hier haben.

Haben Sie Sorgen, dass Sie bis zum Ende der Transferperiode vielleicht noch das ein oder andere Schnäppchen auslassen müssen, weil der Kader vollständig ist? Nein, weil ich von allen Spielern, die hier sind, absolut überzeugt bin. Wir haben uns vorgenommen, eine gute Mischung aus absoluten Topspielern der 3. Liga und dem einen oder anderen Spieler aus der 2. Liga, der den Weg mit uns geht, zusammenzustellen. Dann war es uns auch wichtig, eine große Anzahl an Spielern zu haben, die noch mitten in ihrer Entwicklung stecken. Wir haben 12, 13 Spieler, die Jahrgang 1998 und jünger sind. Wir haben also einen großen Block an Spielern, die noch in der Entwicklung sind, die hoffentlich mit uns in den nächsten Jahren die Entwicklung nehmen können, die wir uns alle vornehmen. Viele Dinge haben wir uns da vorgenommen, viele Namen haben wir von Anfang an besprochen. Alle, die hier sind, sind aus reinster Überzeugung hier und sind jetzt nicht bei Dynamo, weil es vielleicht irgendwo Probleme beim Arbeitgeber gibt oder wir vielleicht die beste mögliche Alternative sind. Jeder, der hier ist, ist mit vollem Bewusstsein und total gerne hier. Das ist mir ehrlicherweise lieber, als vielleicht darauf zu warten, ob am Ende noch irgendwas theoretisch möglich ist, wo man dann einen Spieler bekommt, der aber dann nicht mit diesem Herzblut dabei ist wie die Jungs, die hier sind.

Hat Dynamo vielleicht auch von der ungewöhnlichen Situation profitieren können? Nein. Das würde ja dem widersprechen, was ich gerade gesagt habe. Wenn es so ist, dass viele warten, kann es ja auch sein, dass der Spieler sagt: Bevor ich jetzt nach zwei Wochen eine Entscheidung treffe, die ich nicht aus absoluter Überzeugung treffe, warte ich lieber. Die Jungs, die sich für uns entschieden haben, haben sicherlich einen Markt gehabt und hätten sicherlich auch warten und etwas anderes machen können. Aber die sind alle bewusst hierher gekommen. Den Verein, die Größe des Vereins, die Wucht, die neue Akademie, wir haben uns sportlich vorgestellt und hatten einfach das Gefühl. Wir wollten mit offenen Karten spielen, auch mit dem, was wir uns für die nächsten Jahre vornehmen. Die Jungs fanden das gut und hatten ein Gefühl von Verlässlichkeit, Nachhaltigkeit und Vertrauen. Ich hatte grundsätzlich das Gefühl, jeder hat total Bock drauf gehabt und hat sich bewusst für Dynamo entschieden. Die wollten hierher, weil wir einfach auch viel zu bieten hatten.

Ralf Becker sieht in der völlig neu zusammengestellten Mannschaft ein lebendiges Team dass "sich freut, gemeinsam auf dem Trainingsplatz zu stehen." © Stefan Schramm

War es leichter, die Spieler von Dynamo zu überzeugen, als Sie sich das am Anfang vorgestellt haben? Es war einfach wichtig, relativ schnell zu zeigen, dass wir nach dem Abstieg den Schalter umgelegt haben und nach vorne schauen und auch den einen oder anderen Spieler, auch richtig guten, interessanten Spieler relativ schnell verpflichten konnten. Tim Knipping war der Erste, dann war Stark irgendwann dabei und irgendwo merkt eben jeder, das geht schon in die richtige Richtung .Dann ist es natürlich auch einfacher, den dritten, vierten, fünften oder achten zu bekommen, wenn man merkt, dass die jetzt verpflichtet sind. Jedem ein gutes Gefühl zu geben. Ich bin voller Selbstvertrauen und Hoffnung aufgetreten, dass es so läuft, weil ich den Verein selber genauso von außen vor meiner Zeit wahrgenommen habe. Dass es eine wahnsinnige Kraft und Wucht ist und dass man nicht unbedingt Geschichten erfinden oder erzählen muss, um Leute von Dynamo zu überzeugen. Das hat sich dann in den Gesprächen auch so bestätigt. Obwohl wir jetzt ein schlechtes sportliches Jahr hinter uns haben, sind wir trotzdem eine tolle Adresse. Wir können positiv in die Zukunft schauen, müssen alle hart arbeiten, wollen hier alle den maximalen Erfolg, jeder Spieler, jeder der hier sitzt und arbeitet. Dafür sind wir da und dafür haben wir hoffentlich eine anständige Grundvoraussetzung gelegt und sind auch grundsätzlich zufrieden, aber am Ende geht eben irgendwann mal die Runde los und dann musst du es dann auch auf dem Platz mit Ergebnissen spiegeln und bringen.

Was sind Ihre bisherigen Erkenntnisse des Trainingslagers? Man hat die letzte Saison analysiert, vielleicht auch Themen innerhalb der Mannschaft, die man bei der Zusammenstellung, von den Charakteren, wo man einfach Wert drauf legen muss, um eine Gruppe zusammenzustellen, die eine gute Mentalität hat, gewisse Führungspersönlichkeiten, ein paar Anführer vorneweg, junge Leute, die das auch brauchen, Spieler mit breiten Schultern zu haben. Diese ganzen Themen, die aus der Vergangenheit analysiert haben und die wir dann versucht haben anzugehen. Da gibt das Trainingslager in den ersten Wochen schon das Gefühl, dass wir hier schon eine lebendige Mannschaft zusammenhaben, die sich freut, gemeinsam auf dem Trainingsplatz zu stehen, gemeinsam Zeit zu verbringen und die grundsätzlich ein gutes Miteinander hat. Eine Analyse der letzten Saison mit der Umsetzung jetzt zeigt sich schon. Bei jedem Training, bei jeder Einheit, bei jedem Spiel ist Leben drin. Das wollten wir so haben und das wurde bis jetzt auch so bestätigt.

Beziehen Sie das auch auf die Hierarchieprozesse in der Mannschaft? Du brauchst verschiedenste Leute in einem Kader. Du brauchst Führungsspielern, die Edeltechniker, die ein bisschen introvertiert sind, aber vielleicht dann den Unterschied machen. Dann brauchst du eine junge Garde, die natürlich auch Leute hat, an denen sie sich orientieren können. Du musst da versuchen, die verschiedenen Bausteine zusammenzusetzen. Das war uns einfach wichtig: Dass wir uns im Vorfeld überlegt haben, wer könnte für welche Rolle in Frage kommen. Unser Gefühl gibt uns dabei Recht, dass die Truppe, wie sie sich hier präsentiert, in der ganzen Vorbereitung, wie sich miteinander umgeht, und der Umgang unter den Spielern eigentlich genau so ist, wie wir uns das gewünscht haben. Jetzt geht es darum, mit dieser guten Grundsituation, die wir alle sehen, hart und gut zu arbeiten. Am Ende sind wir alle da, um Spiele am Wochenende zu gewinnen. Ich bin sehr zufrieden damit, wie die Mannschaft zusammengestellt ist. Jetzt geht es darum, diese Mentalität und Qualität in harte Arbeit, die wir jeden Tag bringen, zu stecken und die Vorbereitungszeit zu nutzen, um gut gerüstet zu sein, wenn es losgeht.

Glauben Sie, dass die drei Testspielniederlagen irgendwelche Nachwirkungen haben werden? Nein, das glaube ich nicht. Die Vorbereitung ist von den Gegnern her eine andere, als es die letzten Jahre war. Das ist natürlich zum Teil auch coronabedingt, da kannst du ja nur bedingt Gegner testen. Auf der anderen Seite war es aber auch wichtig, relativ schnell gute, gute Gegner zu haben. Beim Spiel gegen die Amateure von Hertha, wo wir erst relativ früh in der Vorbereitung waren, der ein oder andere war zuvor erst einen Tag im Training, haben wir das über weite Strecken anständig gemacht. Gegen Union war das Ergebnis total okay, aber grundsätzlich hat man da schon den Unterschied gemerkt und man konnte daraus auch gute Lehren ziehen, wie vielleicht Dinge nicht so optimal liefen. Gegen Braunschweig haben wir über weite Strecken, mit zwei komplett neuen Mannschaften, ein richtig gutes Spiel gemacht. Das Positive nehmen wir mit: Dass das Spiel gut war. Wir haben jetzt drei Testspiele gemacht, davon haben wir eins ehrlich gesagt verdientermaßen verloren und zwei dummerweise. Das macht nicht viel aus, aber wenn die Liga losgeht, müssen solche Spiele gewonnen werden. Das muss unser Anspruch sein. Aber wir sind in einer Phase, wo man noch entwickeln und testen kann, wo wir noch am Zusammenwürfeln sind und der eine oder andere Spieler einfach noch Zeit braucht, um körperlich in einen besseren Zustand zu kommen. Von daher werden wir erst mal das Spiel bewerten. Das Spiel war gut, das Ergebnis war unbefriedigend.

Die Spieler sprechen davon, mit Dynamo wieder aufzusteigen. Eigentlich sind zwei Jahre vorgesehen, um dieses Ziel zu erreichen. Kann man das so aufrechterhalten? Grundsätzlich muss man ein Konzept und eine Idee haben. Wenn ich dann sage, wir wollen innerhalb von zwei Jahren, in denen ich hier Vertrag habe, in die 2. Bundesliga aufsteigen, ist das das Eine. Auf der anderen Seite holen wir Spieler hierher, die alle ehrgeizig sind, den maximalen Erfolg wollen. Wir wissen, wie so eine Liga funktioniert, wie eng sie ist und dass wir überzeugt davon sind, was wir hier haben. Wir fahren nach Kaiserslautern, um das Spiel zu gewinnen. Das ist doch keine Frage. Aber ich finde nicht vernünftig, wenn man hier neu ist, sich dann hinzustellen und zu sagen: Wir sind abgestiegen, haben einen Riesenumbruch, aber alles andere, als in zwölf Monaten unser Ziel zu erreichen, kommt nicht in Frage.

Dynamos erste Punktspielgegner Kaiserslautern und Mannheim haben am Sonnabend ihre Landespokalfinals gespielt. Hat Dynamo das beobachtet oder ist das noch zu zeitig? Die Spiele sind alle per Video anzuschauen, wir machen jetzt aber noch keine Gegnerbeobachtung in dem Sinne. Das wird dann ein, zwei Wochen vor den Spielen losgehen. Dann wird noch ein bisschen was passieren. Ins Stadion selbst kommt man sowieso recht schlecht rein.

Ralf Becker und Markus Kauczinski - das sportlich verantwortliche Duo möchte die SG Dynamo Dresden schnellstmöglich zurück in die zweit Bundesliga führen. © Stefan Schramm

Es wird bis Ende Oktober keine Zuschauer in den Bundesligen geben, eventuell auch in der 3. Liga. Glauben Sie, dass das alle Drittligisten bis Saisonende durchstehen? Keiner von uns kann abschätzen, wie sich die Dinge weiter entwickeln. Sollten weiter keine Zuschauer ins Stadion dürfen, dann ist es für viele Drittliga-Vereine ganz klar eine große Herausforderung. Wir sind ein gesunder Verein und werden das einigermaßen kompensieren können. Aber man muss vernünftig sein und erst mal nichts machen, sondern schauen, dass es trotzdem weitergeht.

Wie kann man das den Leuten überhaupt verkaufen, dass die Regionalliga vor Fans spielt, die 3. Liga aber vielleicht nicht? Die 3. Liga orientiert sich an der DFL, ist gefühlt die dritte Profiliga. Klar, in der Regionalliga ist es jetzt so und ich bin auch dafür, dass man alles ausprobiert. Ich möchte die Leute im Stadion haben, glaube aber, dass man sich da eher nach oben orientiert und es nicht wie in der Regionalliga macht. Wir sollten uns vorbereiten, unsere Konzepte machen und schauen, dass es irgendwo geht. Am Ende glaube ich aber, dass wir uns mit 1., 2. und 3. Liga auf einen Weg einigen werden.