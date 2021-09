Dynamo Dresdens Stark vor Rückkehr nach Darmstadt: "Darf nicht überdrehen"

Dresden. Mittelfeldspieler Yannick Stark von Dynamo Dresden möchte sich bei seiner Rückkehr zum SV Darmstadt 98 am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) nicht von Emotionen leiten lassen. "Das muss man kanalisieren, weil man nicht überdrehen darf. Aber inzwischen habe ich das ganz gut im Griff", erklärte der 30 Jahre alte Vizekapitän des sächsischen Fußball-Zweitligisten am Freitag auf der Pressekonferenz.

"Spieler wollen Trotzreaktion zeigen"

Stark heuerte erstmals 2010 beim SV Darmstadt an und absolvierte für die Hessen in zehn Jahren mit Unterbrechungen unter anderem 113 Pflichtspiele. Vergangene Saison wechselte der Mittelfeldspieler nach Dresden. "Es war schön, dort lange zu spielen. Aber jetzt bin ich Spieler von Dynamo und es geht um drei Punkte." Dresden ist derzeit Tabellenvierter, hat aber nur drei Zähler mehr als der nächste Gegner. Darmstadt ist Elfter, kann aber mit einem Sieg an Dynamo vorbeiziehen. Doch die Sachsen wollen nach zuletzt zwei Niederlagen hintereinander die Kehrtwende schaffen.