Dynamo Dresdens Testspiel gegen Landesligist SC Freital fällt aus

Aufgrund der verschärften Corona-Schutz-Verordnung des Freistaates Sachsen dürfen Amateurvereine wie etwa der Freitaler Sechstligist nicht gegen Profimannschaften antreten. Die Sportgemeinschaft macht aus der Not eine Tugend und wolle nun stattdessen aller Voraussicht nach ein internes Testspiel in der heimischen Walter-Fritzsch-Akademie am Messering absolvieren, hieß es weiter.

Auf die anderen Termine habe die Absage keine Auswirkungen. Wie geplant, steigt die Mannschaft von Cheftrainer Alexander Schmidt am Sonntag, dem 2. Januar, wieder ins Training ein. Am 8. Januar um 14 Uhr geht es dann am Messering gegen Zweitliga-Kontrahent FC Erzgebirge Aue. Zuschauer sind sind dabei pandemiebedingt nicht zugelassen. Am 14. Januar empfängt Dynamo Dresden dann in der 2. Bundesliga den Hamburger SV zum ersten Pflichtspiel des neuen Jahres im Rudolf-Harbig-Stadion.