Dynamo Dresdens Tim Knipping: Besonderes Geburtstagsgeschenk für seine Mutter

Hamburg/Dresden. ​In der Aufstiegssaison war er Garant dafür, dass Dynamo Dresden die beste Defensive der 3. Liga stellte. An seine Leistungen knüpft Abwehrmann Tim Knipping in der 2. Bundesliga nahtlos an, klärte auch gegen den Hamburger SV in der Innenverteidigung so ziemlich jeden Ball, der da auf ihn zukam. Und mehr noch: Im Volksparkstadion traf er am Sonntag in seinem 39. Pflichtspiel erstmals für die Schwarz-Gelben ins Tor.

