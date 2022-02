Dynamo Dresdens Tim Knipping gibt sein Comeback: „Wie ein kleines Kind gefreut“

Dresden. Es wirkte, als sei er nie weg gewesen. Tim Knipping gab Kommandos auf dem Rasen, warf sich in die Zweikämpfe und hielt die Abwehr stabil. Dynamo Dresdens Cheftrainer Alexander Schmidt wird gefallen haben, was er da am Dienstagnachmittag im Sportpark Ostra sah, auch wenn das Future Team der Schwarz-Gelben mit 0:1 gegen den FK Teplice aus Tschechien verlor. Denn sein 29-jähriger Abwehrorganisator gab nach langer Verletzungspause ab seiner Einwechslung in der 57. Spielminute ein gelungenes Comeback.

