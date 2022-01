Dynamo Dresdens Torwart Broll droht Verletzungspause

Hannover/Dresden. Im neunten Pflichtspiel der Historie zwischen Dynamo Dresden und Hannover 96 am Sonntag gab es erstmals ein Unentschieden – und erstmals keine Tore. Dadurch entführten die Schwarz-Gelben im Zweitliga -Duell einen schmeichelhaften Punkt aus Niedersachsen. Bedanken konnten sie sich bei ihrem Torwart. Kevin Broll hielt alles, was zu halten war. Zweimal riskierte er sogar Kopf und Kragen in Eins-gegen-Eins-Duellen, blieb jeweils liegen und musste sich erst mal berappeln. Mit Folgen: Sein Arm wurde bandagiert. Der Verein konnte auf Anfrage am Montag allerdings zunächst noch keine konkrete Diagnose mitteilen.

Ob und wie lange der Keeper nicht trainieren kann, war deshalb ebenso noch unklar wie die Frage, ob er bis zum nächsten Punktspiel, dem Ostderby gegen Hansa Rostock am 6. Februar im Rudolf-Harbig-Stadion, wieder einsatzbereit ist. Gut für die Sportgemeinschaft, dass der gebürtige Mannheimer aufgrund der Länderspielpause eine Woche mehr Zeit zur Regeneration hat – am Freitag steht lediglich ein Testspiel gegen Tschechiens Erstligisten FK Mladá Boleslav an. Gegen Hannover war Kevin Broll der beste Mann auf dem Platz, brachte den Gegner und dessen Fans an den Rand der Verzweiflung und behielt zum sechsten Mal in dieser Saison eine weiße Weste.