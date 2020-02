Dynamo Dresdens Torwart Broll - Zwischen „Sau“ und „Lob“

Dresden. Die emotionalen Reaktionen auf sein turbulentes erstes Zweitliga-Jahr bei Dynamo Dresden bereiten Torwart Kevin Broll nicht nur Freude. „Letzte Woche wurde ich zur Sau gemacht, jetzt wieder in den Himmel gelobt“, sagte der 24 Jahre alte Keeper. „Die Ausschläge sind ja auch Weltklasse.“

Beim torlosen Remis beim FC St. Pauli zeigte Broll am vergangenen Freitag seine vielleicht beste Saisonleistung, rettete mehrfach in höchster Not und sicherte mit seinen Paraden den so wichtigen Punkt im Abstiegskampf. „Man ist dafür da, am Ende des Tages steht man dann hier und bekommt wieder Lobpreisungen“, sagte Broll danach bescheiden. „Das ist aber mein Job, wie beim Stürmer und Abwehrspieler muss der Torhüter eben Bälle halten. Wenn er das macht, wird er gelobt. Wenn nicht, wird er kritisiert. So ist das Leben manchmal.“

„Arrogante Art und Weise“

Doch es brodelte in Dynamos Schlussmann. Denn eine Woche zuvor patzte auch der sonst so sichere Keeper bei der 2:3-Niederlage gegen Darmstadt 98. Broll leistete sich zu viele Fehlpässe, war dadurch auch am zwischenzeitlichen 1:2 mitschuldig. Auch in den drei Partien zuvor blieb der gebürtige Mannheimer nicht ohne Fehler im Spielaufbau.

Dynamo-Coach Markus Kauczinski sprach im Anschluss von einer „arroganten Art und Weise“ der Spieleröffnung. Der 49-Jährige forderte mehr Sicherheit. Unter seinem Vorgänger Cristian Fiel galt es noch alle Situationen spielerisch zu lösen - eine Umstellung für Broll. „Natürlich haben wir darüber diskutiert, eine Kosten-Nutzen-Rechnung muss man am Ende schon machen. Ich glaube, das hat er verstanden“, erklärte Kauczinski in Richtung seines Torwarts.

Der hatte verstanden und auf St. Pauli gezeigt, wie wichtig er für das Schlusslicht ist. Während seine Teamkollegen nach Fehlern oft in alte Muster verfallen, können sie Broll häufig nichts anhaben. „Hat man ja gesehen, wie ich das wegstecke – einfach weiterspielen“, erklärte der 24-Jährige. „Die guck ich mir an, bis ich das nicht mehr sehen kann, überlege und analysiere für mich selbst. Dann schlafe ich mal zwei Tage schlecht, aber es muss weiter gehen. Immer den Kopf hochnehmen, so ist es halt mal.“

Broll: Rückhalt und direkt

Broll kam im Sommer ablösefrei von Sonnenhof Großaspach nach Dresden, war zuvor beim Drittligisten bereits ein sicherer Rückhalt im Abstiegskampf. Der Tabellen-15. blieb letztlich aufgrund der besseren Tordifferenz in der Klasse, stellte mit nur 39 Gegentoren die viertbeste Defensive der 3. Liga. 14-Mal hielt Broll die Null und parierte dabei auch drei von drei Strafstößen.