Dynamo Dresdens Torwarttrainer Yelldell soll „Brollo“ noch besser machen

Heilbad Heiligenstadt. Während die Feldspieler unter der Anleitung von Chefcoach Markus Kauczinski und dessen Assistenten Tag für Tag am Ball üben, entwickelt David Yelldell Dynamo Dresdens Schlussmänner weiter. Der neue Torwarttrainer der Schwarz-Gelben, der im Sommer auf Branislav Arsenovic folgte, hat drei Keeper unter seinen Fittichen: den jungen Stefan Kiefer , der im Juli seinen ersten Profivertrag unterschrieb, den erfahrenen Patrick Wiegers , der als einer der dienstältesten Spieler in seine siebente Saison mit der SGD geht, und Kevin Broll . Als letztjähriger unangefochtener Stammtorwart der Dresdner ist er der Platzhirsch im Gehäuse.

Und die allergrößten Sorgen, dass sich daran etwas ändert, muss sich „Brollo“ offenbar nicht machen. Zwar gibt sich der 38-jährige Spezialcoach beim Gespräch mit den Journalisten im Trainingslager in Heilbad Heiligenstadt Mühe, den Eindruck zu erwecken, es handele sich um einen offenen Konkurrenzkampf, und reagiert bei der Frage nach der Hackordnung ausweichend: „Wir sind jetzt in der Vorbereitung, da kriegt jeder seine Zeit, sich zu zeigen. Und dann werden wir beim ersten Spiel gegen den HSV sehen, wie die Hierarchie ist.“ Tatsächlich aber drehte sich das Gespräch vor allem um Kevin Broll.

Auch weil ihn David Yelldell schon aus gemeinsamen Großaspacher Zeiten kennt. Vor vier Jahren war er zur SG Sonnenhof gewechselt und wurde zweiter Torwart des damaligen Drittligisten – hinter Broll . Und nach einer Saison, nach seinem Karriereende als Aktiver, wurde Yelldell 2017 erstmals Brolls Torwarttrainer. Da man in dieser Position näher an den Spielern und er selbst zudem noch als dritter Hüter gemeldet gewesen sei, war das für ihn kein seltsames Gefühl, wie er sagt. Zwei Jahre trainierte er „Brollo“ bei den Schwaben, formte ihn zum „Elfmeterkiller“.

„Haben ein gutes Verhältnis“

Im Sommer 2019 teilten sich die Wege. David Yelldell löste seinen Vertrag bei den Aspachern auf und konzentrierte sich auf seine Lehrgänge, die er als Torwarttrainer am DFB-Stützpunkt im nahen Schorndorf zu absolvieren hatte. Und Kevin Broll wechselte bekanntlich zum damaligen Zweitligisten Dynamo , wo er den nach Schalke abgewanderten Markus Schubert als Stammkeeper beerbte. Dennoch verfolgte Yelldell, als Sohn eines Amerikaners übrigens einst Nationalspieler der USA, den Werdegang von Broll, der am Sonntag 25 Jahre alt wird, auch aus der Ferne weiter.

Geht nicht nur um die Torverteidigung

Auch fußballerisch dürfte Broll also die Nase vorn haben, auch wenn David Yelldell dies gar nicht so hoch hängen will: „Für mich ist erst mal wichtig, dass man Bälle hält, der Mannschaft auch in der Strafraumbeherrschung eine Sicherheit gibt, Ausstrahlung hat, selbstbewusst ist, sich auch von einem Fehler nicht beeindrucken lässt. Ich schaue jetzt bei einem Torwart nicht als Erstes, ob er den Ball 400-mal hochhalten kann. Wichtig ist, dass man die Situation frühzeitig erkennt, einen sauberen ersten Kontakt hat.“ Dass er auch das kann, hat Kevin Broll schon bewiesen.