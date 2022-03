Dynamo Dresdens Trainer Capretti vor Pauli-Spiel: "Stärken auf den Platz bringen"

Dresden. Vor der maximal möglichen Zuschauerzahl strebt Guerino Capretti seinen ersten Sieg als Trainer von Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden an. Für das Spiel am Samstag gegen den FC St. Pauli sind die verfügbaren 16.000 Karten verkauft, das Rudolf-Harbig-Stadion wird damit zu 50 Prozent gefüllt sein. "Ich freue mich auf die Atmosphäre, die ich bisher nur am Fernseher erleben durfte", sagte Capretti am Donnerstag. Für den 40-Jährigen ist es das erste Heimspiel als Dynamo-Trainer. Bei seinem Debüt verlor der auf den Relegationsplatz abgerutschte Club bei Werder Bremen trotz Führung mit 1:2.

