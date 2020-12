Dynamo Dresdens Trainer Kauczinski zieht Bilanz: "Insgesamt zufrieden"

Dresden. Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei, die Zeit mit der Familie war für die Dynamo-Profis nur kurz. Am Montag müssen sich die Spieler des Drittliga-Tabellenführers schon wieder zu einem weiteren Corona-Test in Dresden einfinden. Es gilt nach wie vor, achtsam zu sein, um das mühsam Erreichte in der Meisterschaft nicht zu gefährden. Anzeige

Herbstmeisterschaft nur Momentaufnahme

Was Corona kaputtmachen kann, das hat die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski schon einmal schmerzlich erfahren müssen, als sie ohne halbwegs normale Vorbereitung neun Spiele in 29 Tagen runterreißen und aus der 2. Bundesliga absteigen musste. Corona nimmt bei den Schwarz-Gelben niemand auf die leichte Schulter: „Was das angeht, sind wir wirklich penibel, weil wir für das Ganze schon einen Preis bezahlt haben“, versichert Kauczinski.

Er wird nicht müde zu betonen, dass die gewonnene Herbst- oder auch Wintermeisterschaft nur eine Momentaufnahme ist, für die sich der Verein nichts kaufen kann. Der 50-Jährige ist schon lange im Geschäft und weiß genau: „Fußball ist sehr schnelllebig. Man kann insgesamt zufrieden sein. Wenn man jetzt einen Strich drunter macht, dann ist das als Tabellenerster mit einem kleinen Polster für den Moment ok. Ich habe aber kein Gefühl der Zufriedenheit.“

Der Gelsenkirchener, der Weihnachten bei seiner Familie an seinem Wohnort Karlsruhe verbrachte, glaubt: „Wir haben einen ganz langen Weg vor uns. Ich habe erlebt, wie der Fußball ist. Wer letztes Jahr das Aufstiegsrennen in der 3. Liga gesehen hat, weiß, dass da ganz viel passieren kann. Entscheidend ist, konstant seine Leistungen abzurufen. Entscheidend ist, nach Niederlagen wiederzukommen und nicht an sich zu zweifeln. Das ist aber nicht unser Vorrecht, sondern das versuchen die anderen auch. Es werden ganz viel harte Kämpfe auf uns zukommen. Wir haben jetzt gemerkt, wie alle uns bekämpfen.“

Stück für Stück entwickelt

Für alle Konkurrenten sei es etwas Besonderes, gegen Dynamo zu spielen. Gegen den Tabellenführer anzutreten, motiviere jeden Gegner noch einmal mehr, vermutet der Dresdner Coach. Daher müsse jedes einzelne Spiel gleich hochkonzentriert angegangen werden. Keiner dürfe sich im Dynamo-Kader Gedanken machen, was in vier Wochen ist: „Das nächste Spiel ist immer die größte Herausforderung.“ Ein Satz, der auch Sepp Herberger oder Walter Fritzsch gefallen hätte.

Kauczinski freut, wie die Mannschaft zusammengewachsen ist und wie sie Rückschläge weggesteckt hat: „Wir haben uns Stück für Stück entwickelt, uns nicht aus der Ruhe bringen lassen.“ Zwar habe man bei den 11 Siegen in den 17 absolvierten Punktspielen auch hin und wieder Spielglück gehabt, doch das Team habe es insgesamt geschafft, „unsere Qualität auf den Platz zu bringen, auch füreinander da zu sein."