Dynamo Dresdens Trainer Markus Kauczinski muss im Krankenhaus bleiben

Dresden. Markus Kauczinski geht es besser, aber das Krankenhaus kann der Trainer von Dynamo Dresden noch nicht wieder verlassen. Beim Abendspiel (19 Uhr) in Mannheim werden die Co-Trainer Heiko Scholz und Ferydoon Zandi die Mannschaft beim SV Waldhof betreuen. „Mir geht es gut soweit. Die Ärzte haben mein Unwohlsein gestern sehr ernst genommen und mich in den vergangenen eineinhalb Tagen einmal komplett durchgecheckt. Für die intensive und sehr gute medizinische Betreuung im Universitätsklinikum möchte ich mich auch auf diesem Wege ganz herzlich bedanken“, erklärte Kauczinski in einer Pressemitteilung des Vereins.

