Dynamo Dresdens Trainer Schmidt lobt und grüßt Vorgänger Kauczinski

Dresden. Im Moment des Erfolges, der immer mit seinem Namen verbunden bleiben wird, dachte Dynamo-Trainer Alexander Schmidt auch an einen, der am Tag des Aufstieges wohl ein paar zwiespältige Gefühle empfunden haben dürfte: an seinen Vorgänger Markus Kauczinski. Schließlich hatte der in Karlsruhe lebende Gelsenkirchener die Mannschaft nach dem bitteren Abstieg aus der 2. Liga mühsam mit Sport-Geschäftsführer Ralf Becker, dem Scouting-Team um Kristian Walter und den Trainerassistenten neu aufgebaut. Keine leichte Aufgabe, denn der Umbruch war tiefgreifend, das Budget deutlich geringer als noch ein Jahr zuvor.

