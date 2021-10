Dynamo Dresdens Trainer Schmidt mahnt: „Wir müssen ruhig weiterarbeiten“

Dresden. The trend is your friend – den Spruch sollte man nicht auf die Goldwaage legen, er trifft beileibe nicht immer zu. Bestes Beispiel: Dynamo Dresden! Dort stuft man den aktuellen Trend in den Zweitliga-Ergebnissen der eigenen Mannschaft klar als false friend, als falschen Freund ein. Fünf Niederlagen in den letzten sechs Punktspielen – darüber ist bei den Schwarz-Gelben keiner glücklich. Man verflucht den aktuellen Trend, man schätzt ihn nicht, man möchte ihn am liebsten sofort umdrehen. Das war schon das Ziel vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg, doch nach der 0:1-Niederlage gegen den „Club“ ist der Erfolgsdruck noch einmal gewachsen. Vor dem Gastspiel bei den seit Wochen auf dem aufsteigenden Ast befindlichen Schalkern (Sonnabend, 20.30 Uhr) müssen sich Trainer Alexander Schmidt, seine Assistenten und die Mannschaft etwas einfallen lassen, wie sie die Trendwende schaffen können.

