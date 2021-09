Dynamo Dresdens Trainer Schmidt vor Heidenheim-Partie: "Club ist sehr gut geführt"

Dresden. Dynamo Dresdens Trainer Alexander Schmidt blickt mit viel Respekt auf die Arbeit des kommenden Gegners 1. FC Heidenheim und dessen Trainer Frank Schmidt. "Was der dort leistet, ist aller Ehre wert", erklärte der 52 Jahre alte Coach des sächsischen Fußball-Zweitligisten am Freitag. "Der Club ist sehr gut geführt, steht auch in schwierigen Zeiten hinter dem Trainer. Das hat sich bezahlt gemacht. Er hat die richtig nach oben gebracht und stabil gemacht."

