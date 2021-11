Dynamo Dresdens U17 dreht gegen Wolfsburg das Spiel

Dresden. Riesenjubel bei der B-Jugend von Dynamo Dresden! Die Truppe von Trainer Oliver Heine feierte am Sonnabend in der Bundesliga Nord/Nordost einen 2:1 (0:1)-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg, erkämpfte sich den Dreier nach einem 0:1-Halbzeit-Rückstand und verbesserte sich in der Tabelle auf Platz vier. Es war der sechste Saisonsieg der Schwarz-Gelben im neunten Spiel.

Los ging die Partie aber suboptimal für die Gastgeber, denn die “Wölfe” machten nach 25 Minuten im Ostragehege das erste Tor: Bennit Bröger schoss den Ball in die linke untere Ecke. Der Treffer war kein Zufall, waren die Niedersachsen doch das spielbestimmende Team. Der VfL hatte athletische Vorteile, war zweikampfstärker und drückte die Dynamos in deren Hälfte. Die SGD konnte nur vereinzelt Nadelstiche setzen, musste unter den Augen von Sport-Geschäftsführer Ralf Becker und Zweitliga-Coach Alexander Schmidt die Überlegenheit der Gäste anerkennen.

In der zweiten Halbzeit aber gaben die Dresdner Jungs noch einmal alles und hatten auch Glück, dass ihnen ein fragwürdiger Elfmeter zugesprochen wurde. Lennard Becker nutzte die Chance in der 74. Minute zum 1:1-Ausgleich. Dann glückte den Gastgebern in der 78. Minute sogar noch der Siegtreffer durch Oskar Ohnesorge, den Heine erst sechs Minuten zuvor eingewechselt hatte. Anzeige

"Glück auf unserer Seite"

Heine war natürlich riesig erfreut über den Spielausgang. Der Dresdner Coach sagte nach dem Abpfiff: “Es war ein hochinteressantes, temporeiches Jugendfußballspiel. Das hatten wir so erwartet, weil Wolfsburg immer sehr viel Tempofußball spielt, sehr geradlinig, sehr schnell. So sind sie nicht unverdient in der ersten Halbzeit in Führung gegangen, in der wir noch einen Tick zu passiv waren. Wir hatten zu wenig Mann-Bindung im Defensivspiel, haben zu sehr auf Sicht gedeckt. Wolfsburg hatte da die klareren Möglichkeiten.”

Der Trainer bemängelte, dass seine Mannschaft anfangs ihre Angriffe nicht konsequent zu Ende gespielt hatte, “aber Hut ab vor der Truppe, denn in der zweiten Halbzeit hat sie das komplett abgelegt. Da haben wir gute Ballbesitzphasen gehabt, gute Kombinationen gespielt.” Der Elfmeter sei etwas glücklich gewesen, gab Heine zu, “aber die Jungs haben trotzdem das Tor gemacht und nachgelegt”. Der Sieg sei “etwas glücklich”, ein Unentschieden wäre sicher angemessener gewesen, aber die drei Punkte waren Heine schon lieber als ein Zähler. Man müsse sich für die Entscheidung des Schiedsrichters nicht entschuldigen: “In St. Pauli hatten wir das Problem, heute war das Glück auf unserer Seite.”