Dynamo Dresdens U17 spielt gegen Aue remis

Dresden. Im letzten Testspiel vor der Sommerpause hat die U17 von Dynamo Dresden am Sonnabendnachmittag ein 1:1 (0:0, 0:0)-Unentschieden gegen die B-Jugend des FC Erzgebirge Aue erkämpft. Im heimischen Ostragehege sahen beide Trainer eine wechselvolle Partie, die in 3 x 30 Minuten aufgeteilt worden war. Dynamo-Coach Oliver Heine meinte hinterher: “Es war ein absolut ausgeglichenes Spiel. Wir hatten im ersten Drittel Vorteile, das ging an uns. Das zweite war Aue besser, das dritte war etwas wild und fahrig, da hätte jedes von beiden Teams noch das dritte Tor machen können.”

In der Anfangsphase konnten sich beide Torhüter auszeichnen, denn im ersten Drittel hatten sowohl die Gastgeber als auch die Gäste jeweils zwei Chancen, die die Schlussleute aber vereitelten. Nach einem ereignisarmen Mittelabschnitt fielen im dritten Drittel noch zwei Tore. Zunächst gingen die Auer durch Moritz Ruprecht in Führung, als sie sich durchkombinierten und Ruprecht aus 16 Metern abschloss (65.). Luca Krause glich aber in der 73. Minute aus fünf Metern in zentraler Position aus, als er eine Flanke von Oskar Ohnesorge verwertete.