Dynamo Dresdens U17 und Boreas U19 trennen sich remis

Dresden. In einem Testspiel haben sich die U17 von Dynamo Dresden und die U19 des SC Borea am Dienstagabend mit einem 2:2 (2:0)-Unentschieden getrennt. In der Walter-Fritzsch-Akademie dominierten die Gastgeber in der ersten Halbzeit, gingen aber durch Luca Krause (40.+4) und Adam Hradisky (40.+6) erst spät in Führung. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste aus dem Jägerpark auf und in der 54. Minute durch Benjamin Crouse Louis zum 1:2-Anschlusstreffer. Ein Eigentor von Dynamos Sean Kiwus (80.+7) besiegelte den 2:2-Endstand.

Dynamo-Trainer Oliver Heine konnte mit dem Spiel und dem Ergebnis aber gut leben. Der Coach sagte nach dem Abpfiff: “Es war ein gelungener Test.” Eine gute Möglichkeit für sein Team dazuzulernen, wie er erklärte. Seine Mannschaft habe in der ersten Halbzeit Ballbesitzspiel zeigen sollen: “Wir haben versucht, das umzusetzen. Die Jungs haben gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist, wenn man mit Ball das Spiel kontrollieren soll. Da bin ich aber nicht unzufrieden, wir haben auch verdient geführt”, so der Berliner.