Dynamo Dresdens U17 unterliegt dem VfL Wolfsburg mit 0:4

Dresden. Die U17 von Dynamo Dresden war am Sonnabend wieder im Testspieleinsatz. Die Mannschaft von Trainer Oliver Heine verlor auf Platz 15 im Ostragehege gegen die U17 des VfL Wolfsburg mit 0:4. Die Partie lief über 3 x 30 Minuten und sah am Ende mit den Gästen aus Niedersachsen den verdienten Sieger.

Heine war trotz des klaren Ergebnisses einverstanden mit der Leistung seiner Jungs und wusste das gut zu begründen: “Ich habe ihnen gesagt, dass ich hochzufrieden bin. Es war für die Situation, in der wir uns befinden ein wahnsinnig intensives Spiel. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die körperlich und vom Tempo her wie eine Männermannschaft auftritt. Da konnten wir nicht immer körperlich dagegenhalten, haben das aber mit Leidenschaft getan und versucht, fußballerische Elemente zu bringen.” Wolfsburg habe das ähnlich gemacht, sei aber mit einer Standardsituation und einem Fernschuss in Führung gegangen und habe die eine oder andere Situation mit seiner Wucht noch energischer zu Ende gespielt, so Heine.