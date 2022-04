Dynamo Dresdens U17 verliert Heimspiel gegen Jena deutlich

Dresden. Dynamo Dresdens B-Junioren kassierten beim Heimspiel in der U17-Bundesliga Nord/Nordost am Sonnabend vor 100 Zuschauern im heimischen Sportpark Ostra eine glatte 0:3-Niederlage gegen Kellerkind Carl Zeiss Jena, das dadurch die Abstiegszone verließ. „Ein enttäuschender Tag. Das haben wir uns anders vorgestellt. Die Jungs wollten eigentlich an ihrer Zielstellung schrauben, das haben sie leider in keinster Weise hinbekommen. Im Gegenteil, das ging nach hinten los.“, ärgerte sich Tino Gaunitz, der den mit der U19 in Magdeburg gastierenden Oliver Heine als verantwortlicher Trainer vertrat.

Anzeige