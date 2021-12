Dynamo Dresdens U19 besiegt den Chemnitzer FC mit 2:0

Dresden. Dynamo Dresdens U19 hat am Mittwochabend das Bundesliga-Nachholspiel gegen den Chemnitzer FC mit 2:0 (0:0) gewonnen. Die in der heimischen Walter-Fritzsch-Akademie ausgetragene Partie entschied der in der 61. Minute eingewechselte Corvin Kosak durch einen Doppelpack in der Schlussphase (78., 89.) zugunsten der schwarz-gelben A-Junioren, die dadurch den fünften Tabellenplatz in der U19-Bundesliga Nord/Nordost belegen.