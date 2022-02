Dynamo Dresdens Verteidiger Ehlers freut sich auf die Duelle mit Hansa-Stürmer Verhoek

Dresden. Auf der Online-Pressekonferenz am Freitag kommt Kevin Ehlers rüber wie immer: entspannt, cool, selbstsicher. Der 21 Jahre alte Innenverteidiger von Dynamo Dresden ruht in sich. Nervosität vor dem Prestigeduell mit seinem Ausbildungsverein Hansa Rostock? Keine Spur. „Ehle“ erklärt auch warum, das so ist: „Ich weiß, was auf mich zukommt.“ Es sei ja auch nicht das erste Mal, das er mit Dynamo gegen Hansa spielt, wo sein Vater Uwe A-Jugendcoach und Co-Trainer bei den Profis ist. Vor dem Spiel sei es familienintern etwas ruhiger gewesen, aber eigentlich nicht viel anders als sonst. Tipps vom Vater gebe es keine, die brauche er gegen Hansa auch nicht, so der Abwehrhüne, der in der U17 von der Waterkant an die Oberelbe wechselte.

Anzeige