Dynamo Dresdens Weihrauch nach langer Auszeit zurück im Mannschaftstraining

Weihrauch wurde im August im Rahmen einer Arthroskopie Narbengewebe am rechten Sprunggelenk entfernt. Das hatte sich nach seiner ersten Operation im Januar gebildet. Dabei wurden ihm freie Gelenkkörper am Sprunggelenk entfernt und das Innenband versorgt. Zudem verhinderte ein Muskelfaserriss im Sommer sein frühzeitiges Comeback. Zuletzt stand der 27-Jährige am 19. Dezember 2020 für Dynamo in einem Pflichtspiel auf dem Platz.